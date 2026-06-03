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В Киеве рассказали о беспомощных криках Зеленского - РИА Новости, 03.06.2026
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05:12 03.06.2026 (обновлено: 05:41 03.06.2026)
В Киеве рассказали о беспомощных криках Зеленского

Соскин: просьбы Зеленского о помощи оказались безрезультатными

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи — все до одного места", — сказал он.
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Соскин отметил, что Киев сейчас практически полностью остался без како-либо помощи со стороны Запада, что крайне серьезно влияет на обстановку.
При этом, добавил Соскин, на самого главу киевского режима оказывают давление лидеры некоторых европейских стран, которые выступают категорически против вступления Украины в ЕС и крайне недовольны политикой Киева по целому ряду вопросов.
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"Мы видим: создан уже фронт против Зеленского — это Чехия, Венгрия, Словакия, <…> Польша", — резюмировал политолог.
Ранее глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
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