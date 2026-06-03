МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
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"Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи — все до одного места", — сказал он.
"Мы видим: создан уже фронт против Зеленского — это Чехия, Венгрия, Словакия, <…> Польша", — резюмировал политолог.
Ранее глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.