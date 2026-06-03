На Украине задержали четырех мужчин, переправлявших уклонистов в Словакию

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Четыре участника схемы незаконной переправки уклонистов в Словакию задержаны в Закарпатской области на западе Украины, сообщила в среду госпогранслужба страны.

"Оперативники Чопского пограничного отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции ликвидировали… канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через украинско-словацкую границу. За незаконный "трансфер" мужчины заплатили 26,5 тысячи долларов. Четыре фигуранта задержаны", - говорится в сообщении , опубликованном на сайте службы.

Задержанным предъявлено обвинение по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до девяти лет. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.