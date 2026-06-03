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На Украине задержали четырех мужчин, переправлявших уклонистов в Словакию - РИА Новости, 03.06.2026
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На Украине задержали четырех мужчин, переправлявших уклонистов в Словакию

На Украине задержали четырех участников схемы переправки уклонистов в Словакию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Закарпатской области задержаны четыре участника схемы незаконной переправки уклонистов в Словакию.
  • За незаконный «трансфер» мужчины заплатили 26,5 тысячи долларов.
  • Задержанным предъявлено обвинение по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу, им грозит до девяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Четыре участника схемы незаконной переправки уклонистов в Словакию задержаны в Закарпатской области на западе Украины, сообщила в среду госпогранслужба страны.
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"Оперативники Чопского пограничного отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции ликвидировали… канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через украинско-словацкую границу. За незаконный "трансфер" мужчины заплатили 26,5 тысячи долларов. Четыре фигуранта задержаны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

По информации ведомства, проводника вместе с двумя жителями Киевской области задержали на окраине населенного пункта Завосино, в километре от государственной границы со Словакией. По результатам обысков были задержаны еще трое участников схемы.
Как сообщает погранслужба, в состав группы входили трое жителей Закарпатской области и один житель Киевской области. В сообщении отмечается, что один задержанных использовал поддельные документы и жетоны сотрудника международной полиции.
Задержанным предъявлено обвинение по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до девяти лет. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
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