На Украине задержали четырех мужчин, переправлявших уклонистов в Словакию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Закарпатской области задержаны четыре участника схемы незаконной переправки уклонистов в Словакию.
- За незаконный «трансфер» мужчины заплатили 26,5 тысячи долларов.
- Задержанным предъявлено обвинение по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу, им грозит до девяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Четыре участника схемы незаконной переправки уклонистов в Словакию задержаны в Закарпатской области на западе Украины, сообщила в среду госпогранслужба страны.
«
"Оперативники Чопского пограничного отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции ликвидировали… канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через украинско-словацкую границу. За незаконный "трансфер" мужчины заплатили 26,5 тысячи долларов. Четыре фигуранта задержаны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.
По информации ведомства, проводника вместе с двумя жителями Киевской области задержали на окраине населенного пункта Завосино, в километре от государственной границы со Словакией. По результатам обысков были задержаны еще трое участников схемы.
Как сообщает погранслужба, в состав группы входили трое жителей Закарпатской области и один житель Киевской области. В сообщении отмечается, что один задержанных использовал поддельные документы и жетоны сотрудника международной полиции.
Задержанным предъявлено обвинение по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до девяти лет. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
Житель Львова переправлял уклонистов в ЕС через газовую трубу
23 декабря 2025, 13:35