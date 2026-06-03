Краткий пересказ от РИА ИИ Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы и не имеет планов вторгаться в нее.

Соловьев подчеркнул, что Россия уважает человеческую жизнь и никогда не уничтожала культуру народов, с которыми имела дело.

Телеведущий добавил, что России больше не нужна любовь Европы, и выразил желание, чтобы Европу охватывал страх перед Россией.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия не представляет угрозы для Европы и у России нет никаких планов вторгаться в Европу, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Телеведущий дал большое интервью швейцарскому журналу Weltwoche . Ведущий задал Соловьеву вопрос, как он мог бы объяснить европейским лидерам, где "проходит красная линия" в отношениях с Россией

"Позвольте сказать так, чтобы меня поняли. Достоевский говорил, что русские более европейцы, чем сами европейцы. И мы, русские, по своему менталитету уважаем человеческую жизнь. Именно поэтому эта война сопровождается крайне низким уровнем жертв среди мирного населения. Мы понимаем цену слезы ребенка", - объяснил Соловьев.

Россия никогда не уничтожала культуру народов, с которыми имела дело, указал телеведущий.

"Мы не представляем угрозы для Европы . У нас нет никаких планов вторгаться в Европу. Мы начнем войну только в том случае, если нас вынудят это сделать, если возникнет неизбежная угроза. Нет друга лучше, чем русские. Но и нет врага страшнее, чем Россия", - сказал Соловьев.