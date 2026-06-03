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Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Владимир Соловьев - РИА Новости, 03.06.2026
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01:24 03.06.2026
Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Владимир Соловьев

Соловьев: Россия не представляет угрозы для Европы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Соловьев
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Соловьев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы и не имеет планов вторгаться в нее.
  • Соловьев подчеркнул, что Россия уважает человеческую жизнь и никогда не уничтожала культуру народов, с которыми имела дело.
  • Телеведущий добавил, что России больше не нужна любовь Европы, и выразил желание, чтобы Европу охватывал страх перед Россией.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия не представляет угрозы для Европы и у России нет никаких планов вторгаться в Европу, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий дал большое интервью швейцарскому журналу Weltwoche. Ведущий задал Соловьеву вопрос, как он мог бы объяснить европейским лидерам, где "проходит красная линия" в отношениях с Россией.
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Соловьев, отвечая на вопрос, процитировал писателя Федора Достоевского.
"Позвольте сказать так, чтобы меня поняли. Достоевский говорил, что русские более европейцы, чем сами европейцы. И мы, русские, по своему менталитету уважаем человеческую жизнь. Именно поэтому эта война сопровождается крайне низким уровнем жертв среди мирного населения. Мы понимаем цену слезы ребенка", - объяснил Соловьев.
Россия никогда не уничтожала культуру народов, с которыми имела дело, указал телеведущий.
"Мы не представляем угрозы для Европы. У нас нет никаких планов вторгаться в Европу. Мы начнем войну только в том случае, если нас вынудят это сделать, если возникнет неизбежная угроза. Нет друга лучше, чем русские. Но и нет врага страшнее, чем Россия", - сказал Соловьев.
Телеведущий добавил, что России больше не нужна любовь Европы. "Мы хотели, чтобы нас любили. Теперь мы не хотим, чтобы вы нас любили. Мы хотим, чтобы вы нас боялись", - заключил он.
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