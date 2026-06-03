Глава Удмуртии договорился с RWB о запуске проекта по поддержке демографии

УФА, 3 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководитель компании Wildberries-Russ (RWB) Татьяна Ким на Петербургском международном экономическом форуме договорились запустить в регионе проект по поддержке демографии и расширить логистический комплекс в Сарапуле, сообщила пресс-служба главы республики.

"RWB и правительство республики договорились о сотрудничестве, направленном на поддержку семьи, материнства и детства, а также продолжить развитие логистической инфраструктуры в регионе. Соответствующий документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов", - говорится в сообщении.

Сотрудничество предполагает запуск в регионе проекта по реализации демографических инициатив, который направлен на увеличение рождаемости, создание благоприятной среды для рождения и воспитания детей, поддержку многодетных семей и молодежи Удмуртии.

"Стороны намерены объединить усилия в формировании среди жителей республики положительного имиджа семьи, популяризации гармоничных семейных ценностей. Также планируется уделить особое внимание созданию удобной инфраструктуры для семей с детьми, включая организацию и оформление соответствующего пространства и комнаты матери и ребенка в помещениях женских консультаций", - уточняется в сообщении.

Также в рамках сотрудничества компания планирует реализовать инвестиционный проект по строительству второй очереди действующего логистического комплекса в Сарапуле, отметили в пресс-службе.

"После старта нашего пилотного проекта по поддержке демографической ситуации в Тамбовской области мы видим большую заинтересованность в запуске подобных программ со стороны других субъектов федерации. Мы рады, что Удмуртия стала одним из первых регионов, с кем мы договорились о совместной реализации семейно-ориентированных инициатив", - приводятся в сообщении слова Ким.

Она отметила, что компания RWB давно и успешно сотрудничает с Удмуртией как в развитии складской инфраструктуры, так и в поддержке местного бизнеса, в том числе через "Платформу роста".

Бречалов на подписании соглашения рассказал, что в регионе большое внимание уделяется вопросам поддержки семьи, материнства и детства. По его данным, в 2025 году в Удмуртии на пять тысяч увеличилось количество многодетных семей, сейчас их насчитывается более 34 тысяч.