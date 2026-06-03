В Удмуртии построят лакокрасочный завод для российского рынка

УФА, 3 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор компании "Новый дом" Елена Телицына в рамках Петербургского международного экономического форума договорились построить в регионе лакокрасочный завод, который покроет потребность российского рынка в лакокрасочной продукции, сообщает пресс-служба главы региона.

"На Петербургском международном экономическом форуме глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор компании "Новый дом" Елена Телицына подписали соглашение о сотрудничестве. Компания планирует реализовать масштабный инвестиционный проект по производству сырья для окрашивания промышленных смесей", - говорится в сообщении.

Новый завод будет расположен на территории будущей особой экономической зоны "Ижевск". В него войдут производственный и административный корпуса, учебный центр, складские помещения, стоянки и другие сооружения. Это позволит увеличить мощности компании, освоить новые виды продукции и выстроить эффективные производственные цепочки с предприятиями России и зарубежья, сообщает пресс-служба.

"Наши предприниматели выполняют задачи, поставленные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Новый инвестиционный проект важен с точки зрения технологического суверенитета: "Новый дом" в своем сегменте сможет заместить до 100% импортной продукции и нарастить долю экспорта товаров до 60%", - рассказал Александр Бречалов.

Удмуртские власти сообщают, что на сегодняшний день в химической отрасли республики из 75 тысяч малого и среднего предприятий работает только 171 предприятие. Развитие этого направления — одна из задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

"Несмотря на сложные экономические условия, мы предпринимаем максимум усилий для развития предприятия и отрасли в целом. Сегодня у большинства потребителей наблюдаем падение спроса на 15-25%, но нам удается сохранить рост. Уверена, что в тесном взаимодействии с руководством республики мы найдем точки роста и увеличим долю химической отрасли региона", - приводятся слова генерального директора компании "Новый дом" Елены Телицыной.

В пресс-службе рассказали, что компания "Новый дом" - одно из динамично развивающихся предприятий республики. Компания осознанно отказалась от производства вредных лакокрасочных материалов и полуфабрикатов, занимает активную экологическую позицию. Кроме того, благодаря проекту "Производительность труда" на ряде участков компании производительность сотрудников возросла до 30%.

"Компания занимается благотворительностью в регионе. В числе объектов, которые были отремонтированы и отреставрированы при поддержке компании, - детские сады и школы, стадионы, библиотека, Ижевский зоопарк, творческие, спортивные и социально-реабилитационные центры Удмуртии", - отметили в пресс-службе.