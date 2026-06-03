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В Удмуртии построят лакокрасочный завод для российского рынка - РИА Новости, 03.06.2026
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Удмуртская Республика
 
16:39 03.06.2026
В Удмуртии построят лакокрасочный завод для российского рынка

Бречалов: в Удмуртии построят завод, который покроет потребность рынка

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 3 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор компании "Новый дом" Елена Телицына в рамках Петербургского международного экономического форума договорились построить в регионе лакокрасочный завод, который покроет потребность российского рынка в лакокрасочной продукции, сообщает пресс-служба главы региона.
"На Петербургском международном экономическом форуме глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор компании "Новый дом" Елена Телицына подписали соглашение о сотрудничестве. Компания планирует реализовать масштабный инвестиционный проект по производству сырья для окрашивания промышленных смесей", - говорится в сообщении.
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Новый завод будет расположен на территории будущей особой экономической зоны "Ижевск". В него войдут производственный и административный корпуса, учебный центр, складские помещения, стоянки и другие сооружения. Это позволит увеличить мощности компании, освоить новые виды продукции и выстроить эффективные производственные цепочки с предприятиями России и зарубежья, сообщает пресс-служба.
"Наши предприниматели выполняют задачи, поставленные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Новый инвестиционный проект важен с точки зрения технологического суверенитета: "Новый дом" в своем сегменте сможет заместить до 100% импортной продукции и нарастить долю экспорта товаров до 60%", - рассказал Александр Бречалов.
Удмуртские власти сообщают, что на сегодняшний день в химической отрасли республики из 75 тысяч малого и среднего предприятий работает только 171 предприятие. Развитие этого направления — одна из задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
"Несмотря на сложные экономические условия, мы предпринимаем максимум усилий для развития предприятия и отрасли в целом. Сегодня у большинства потребителей наблюдаем падение спроса на 15-25%, но нам удается сохранить рост. Уверена, что в тесном взаимодействии с руководством республики мы найдем точки роста и увеличим долю химической отрасли региона", - приводятся слова генерального директора компании "Новый дом" Елены Телицыной.
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В пресс-службе рассказали, что компания "Новый дом" - одно из динамично развивающихся предприятий республики. Компания осознанно отказалась от производства вредных лакокрасочных материалов и полуфабрикатов, занимает активную экологическую позицию. Кроме того, благодаря проекту "Производительность труда" на ряде участков компании производительность сотрудников возросла до 30%.
"Компания занимается благотворительностью в регионе. В числе объектов, которые были отремонтированы и отреставрированы при поддержке компании, - детские сады и школы, стадионы, библиотека, Ижевский зоопарк, творческие, спортивные и социально-реабилитационные центры Удмуртии", - отметили в пресс-службе.
Заявка на создание особой экономической зоны Ижевске с необходимыми корректировками находится на рассмотрении в министерстве экономического развития РФ. Статус резидента ОЭЗ даст возможность предпринимателям пользоваться налоговыми преференциями и готовой инфраструктурой, добавили в пресс-службе.
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