В белгородском селе при ударе украинского дрона погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки вражеского БПЛА на Белгородскую область погиб мужчина.
- Атака FPV-дрона произошла в селе Козинка Грайворонского округа.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мужчина погиб в результате атаки вражеского БПЛА на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе региона.
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"В Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18