Эрдоган: закрытие Ормузского пролива изменило подход к энергобезопасности

Президент заявил, что целью энергетической политики Турции остается снижение зависимости от внешних поставщиков за счет наращивания собственного производства и развития возобновляемых источников энергии. Власти страны, по его словам, намерены продолжать диверсификацию источников поставок и повышать энергоэффективность экономики.

Эрдоган также отметил, что экономика Турции продолжает расти уже 23 квартала подряд, несмотря на внешние потрясения, и власти рассчитывают сохранить эту динамику в 2026 году.