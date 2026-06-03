Эрдоган: закрытие Ормузского пролива изменило подход к энергобезопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кризис вокруг Ормузского пролива показал, что энергетическая безопасность является вопросом национального суверенитета, заявил Эрдоган.
- Власти Турции обсуждают с Саудовской Аравией маршрут железной дороги, которая может стать альтернативой Ормузскому проливу.
- Целью энергетической политики Турции остается снижение зависимости от внешних поставщиков за счет наращивания собственного производства и развития возобновляемых источников энергии.
АНКАРА, 3 июн - РИА Новости. Кризис вокруг Ормузского пролива показал, что энергетическая безопасность является вопросом национального суверенитета, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Власти Турции обсуждают с Саудовской Аравией маршрут железной дороги, которая в целом будет проходить там же, где и Хиджазская железная дорога, новый маршрут может дойти до Омана и стать альтернативой Ормузскому проливу, сообщил в среду министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу.
"Закрытие Ормузского пролива научило нас тому, что энергетическая безопасность - это не только вопрос развития, но и вопрос суверенитета и национальной безопасности", - сказал Эрдоган на церемонии открытия объектов в рамках программы инвестиций в возобновляемую энергетику.
По его словам, последние события подтвердили стратегическое значение Турции в глобальной энергетике. Эрдоган отметил, что затянувшийся кризис вокруг Ирана и Ормузского пролива усилил роль республики как одного из ключевых энергетических узлов региона.
Президент заявил, что целью энергетической политики Турции остается снижение зависимости от внешних поставщиков за счет наращивания собственного производства и развития возобновляемых источников энергии. Власти страны, по его словам, намерены продолжать диверсификацию источников поставок и повышать энергоэффективность экономики.
Эрдоган также отметил, что экономика Турции продолжает расти уже 23 квартала подряд, несмотря на внешние потрясения, и власти рассчитывают сохранить эту динамику в 2026 году.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.