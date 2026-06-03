Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган: закрытие Ормузского пролива изменило подход к энергобезопасности - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 03.06.2026
Эрдоган: закрытие Ормузского пролива изменило подход к энергобезопасности

Эрдоган назвал энергетическую безопасность вопросом национального суверенитета

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кризис вокруг Ормузского пролива показал, что энергетическая безопасность является вопросом национального суверенитета, заявил Эрдоган.
  • Власти Турции обсуждают с Саудовской Аравией маршрут железной дороги, которая может стать альтернативой Ормузскому проливу.
  • Целью энергетической политики Турции остается снижение зависимости от внешних поставщиков за счет наращивания собственного производства и развития возобновляемых источников энергии.
АНКАРА, 3 июн - РИА Новости. Кризис вокруг Ормузского пролива показал, что энергетическая безопасность является вопросом национального суверенитета, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Власти Турции обсуждают с Саудовской Аравией маршрут железной дороги, которая в целом будет проходить там же, где и Хиджазская железная дорога, новый маршрут может дойти до Омана и стать альтернативой Ормузскому проливу, сообщил в среду министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу.
Туристы на набережной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Россияне не обсуждают политику на отдыхе в Турции, рассказал турагент
25 мая, 03:01
"Закрытие Ормузского пролива научило нас тому, что энергетическая безопасность - это не только вопрос развития, но и вопрос суверенитета и национальной безопасности", - сказал Эрдоган на церемонии открытия объектов в рамках программы инвестиций в возобновляемую энергетику.
По его словам, последние события подтвердили стратегическое значение Турции в глобальной энергетике. Эрдоган отметил, что затянувшийся кризис вокруг Ирана и Ормузского пролива усилил роль республики как одного из ключевых энергетических узлов региона.
Президент заявил, что целью энергетической политики Турции остается снижение зависимости от внешних поставщиков за счет наращивания собственного производства и развития возобновляемых источников энергии. Власти страны, по его словам, намерены продолжать диверсификацию источников поставок и повышать энергоэффективность экономики.
Эрдоган также отметил, что экономика Турции продолжает расти уже 23 квартала подряд, несмотря на внешние потрясения, и власти рассчитывают сохранить эту динамику в 2026 году.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Госсекретарь США считает, что саммит НАТО в Турции "будет веселым"
2 июня, 18:23
 
В миреТурцияОрмузский проливИранРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала