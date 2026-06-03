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В Турцию доставили ключевое оборудование для блоков АЭС "Аккую" - РИА Новости, 03.06.2026
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Ядерные технологии
 
20:26 03.06.2026
В Турцию доставили ключевое оборудование для блоков АЭС "Аккую"

РИА Новости: в Турцию доставили оборудование для всех четырех блоков АЭС "Аккую"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМакет атомной электростанции "Аккую"
Макет атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Макет атомной электростанции "Аккую". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ключевые элементы оборудования реакторных залов для всех четырех энергоблоков АЭС «Аккую» доставлены в Турцию.
  • В состав доставленного оборудования входят четыре корпуса реакторов новейшего поколения типа ВВЭР-1200 и 16 парогенераторов.
  • Подача электроэнергии с первого блока строящейся с участием России АЭС «Аккую» может начаться в октябре, согласно оптимистичному прогнозу министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара.
СТАМБУЛ, 3 июн – РИА Новости. Ключевые элементы оборудования реакторных залов для всех четырех энергоблоков АЭС "Аккую", возводимой "Росатомом", доставлены в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".
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"Ключевые элементы оборудования реакторных залов для всех четырех энергоблоков – корпусы реакторов и парогенераторы – изготовлены и доставлены в Турцию... Всего для реакторных залов четырех энергоблоков АЭС "Аккую" машиностроители "Росатома" изготовили более 7 тысяч тонн оборудования", - сообщили в пресс-службе.
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К наиболее важному оборудованию относятся четыре корпуса реакторов новейшего поколения типа ВВЭР-1200 и 16 парогенераторов. Эти компоненты основного оборудования реакторных установок будут использоваться на протяжении всего жизненного цикла энергоблоков.
В частности, на строительную площадку доставили комплект из четырех парогенераторов для блока №4, изготовленный на заводе "Атоммаш" в Волгодонске (входит в машиностроительный дивизион "Росатома"). Оборудование было доставлено в Турцию по морю - протяженность пути составила около 3 тысяч километров.
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"Доставка комплекта оборудования для четвертого энергоблока подтверждает устойчивую работу производственной и логистической цепочки проекта. По мере готовности строительных конструкций мы обеспечиваем площадку оборудованием, необходимым для выполнения последующих этапов монтажа. Это позволяет планомерно вести строительно-монтажные работы на всех объектах атомной электростанции", - процитировали в пресс-службе генерального директора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких.
Подача электроэнергии с первого блока строящейся с участием России АЭС "Аккую" может начаться в октябре, это оптимистичный прогноз, заявил ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, отвечая на вопрос РИА Новости.
Первый энергоблок должен быть обязательно запущен к декабрю, заявлял в свою очередь глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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