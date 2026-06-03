В Турцию доставили ключевое оборудование для блоков АЭС "Аккую"

Краткий пересказ от РИА ИИ Ключевые элементы оборудования реакторных залов для всех четырех энергоблоков АЭС «Аккую» доставлены в Турцию.

В состав доставленного оборудования входят четыре корпуса реакторов новейшего поколения типа ВВЭР-1200 и 16 парогенераторов.

Подача электроэнергии с первого блока строящейся с участием России АЭС «Аккую» может начаться в октябре, согласно оптимистичному прогнозу министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара.

СТАМБУЛ, 3 июн – РИА Новости. Ключевые элементы оборудования реакторных залов для всех четырех энергоблоков АЭС "Аккую", возводимой "Росатомом", доставлены в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".

« "Ключевые элементы оборудования реакторных залов для всех четырех энергоблоков – корпусы реакторов и парогенераторы – изготовлены и доставлены в Турцию... Всего для реакторных залов четырех энергоблоков АЭС "Аккую" машиностроители "Росатома" изготовили более 7 тысяч тонн оборудования", - сообщили в пресс-службе.

К наиболее важному оборудованию относятся четыре корпуса реакторов новейшего поколения типа ВВЭР-1200 и 16 парогенераторов. Эти компоненты основного оборудования реакторных установок будут использоваться на протяжении всего жизненного цикла энергоблоков.

В частности, на строительную площадку доставили комплект из четырех парогенераторов для блока №4, изготовленный на заводе "Атоммаш" в Волгодонске (входит в машиностроительный дивизион "Росатома"). Оборудование было доставлено в Турцию по морю - протяженность пути составила около 3 тысяч километров.

« "Доставка комплекта оборудования для четвертого энергоблока подтверждает устойчивую работу производственной и логистической цепочки проекта. По мере готовности строительных конструкций мы обеспечиваем площадку оборудованием, необходимым для выполнения последующих этапов монтажа. Это позволяет планомерно вести строительно-монтажные работы на всех объектах атомной электростанции", - процитировали в пресс-службе генерального директора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких.

Подача электроэнергии с первого блока строящейся с участием России АЭС "Аккую" может начаться в октябре, это оптимистичный прогноз, заявил ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, отвечая на вопрос РИА Новости.