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ЦСКА подписал контракт с Хэмилтоном - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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19:12 03.06.2026
ЦСКА подписал контракт с Хэмилтоном

ЦСКА подписал контракт с канадским защитником Хэмилтоном

© Фото : Пресс-служба клубаРоберт Хэмилтон
Роберт Хэмилтон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба клуба
Роберт Хэмилтон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский ЦСКА подписал контракт с канадским защитником Робертом Хэмилтоном.
  • Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2027/28.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА подписал контракт с канадским защитником Робертом Хэмилтоном, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2027/28.
Хэмилтон выступает в КХЛ с ноября 2022 года. До перехода в ЦСКА он играл в лиге в составе челябинского "Трактора" и минского "Динамо". Всего канадец провел в лиге 247 матчей и набрал 89 очков (17 шайб + 72 передачи) при показателе полезности "+72". В регулярном чемпионате сезона-2025/26 Хэмилтон занял второе место среди всех игроков лиги по полезности - "+32".
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