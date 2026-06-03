ЦСКА подписал контракт с Хэмилтоном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский ЦСКА подписал контракт с канадским защитником Робертом Хэмилтоном.
- Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2027/28.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА подписал контракт с канадским защитником Робертом Хэмилтоном, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2027/28.
Хэмилтон выступает в КХЛ с ноября 2022 года. До перехода в ЦСКА он играл в лиге в составе челябинского "Трактора" и минского "Динамо". Всего канадец провел в лиге 247 матчей и набрал 89 очков (17 шайб + 72 передачи) при показателе полезности "+72". В регулярном чемпионате сезона-2025/26 Хэмилтон занял второе место среди всех игроков лиги по полезности - "+32".