Адвокат рассказал о следующем шаге Центробанка против Euroclear

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому банку Euroclear и взыскал с ответчика убытки в размере порядка 200 миллиардов евро.

Суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению и выдал ЦБ исполнительный лист.

Банк России может инициировать действия по принудительному исполнению решения суда, передав исполнительный лист в службу судебных приставов или обратившись в российские банки, в которых у Euroclear открыты счета, если таковые существуют.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Банк России, получив исполнительный лист, может инициировать действия по принудительному исполнению решения арбитражного суда Москвы о взыскании порядка 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Мальбин.

ЦБ может передать исполнительный лист в службу судебных приставов или, например, обратиться в российские банки, в которых у Euroclear открыты счета, если таковые существуют", - сказал Мальбин.

По его словам, обращение судом решения к немедленному исполнению и выдача исполнительного листа позволяют исполнить решение только в Российской Федерации, но "это имеет смысл только в том случае, если у Euroclear имеется имущество на территории РФ".

Ранее в среду стало известно, что арбитражный суд Москвы выдал ЦБ исполнительный лист в деле по его иску к бельгийскому банку.

Этот суд 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению.

Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.

Как отметил Мальбин, "для исполнения решения суда на территории иностранных государств, по общему правилу, необходимо пройти официальную процедуру признания и приведения в исполнение судебного решения".

"Такая процедура состоит в том, что взыскатель обращается в суд иностранного государства с заявлением о признании решения российского суда, а, в свою очередь, суд иностранного государства разрешает соответствующий вопрос. В случае признания судом иностранного государства решения российского суда последнее может быть исполнено на территории такого иностранного государства", - пояснил эксперт.