Суд выдал Центробанку исполнительный лист по иску к Euroclear

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Москвы выдал Центробанку исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с Euroclear Bank порядка 200 миллиардов евро убытков.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление ЦБ РФ о выдаче исполнительного листа поступило в суд 27 мая. В карточке дела говорится, что 2 июня он был изготовлен.
Ответчик 29 мая направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.