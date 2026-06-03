Суд выдал Центробанку исполнительный лист по иску к Euroclear

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.