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Суд выдал Центробанку исполнительный лист по иску к Euroclear - РИА Новости, 03.06.2026
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11:25 03.06.2026 (обновлено: 11:30 03.06.2026)
Суд выдал Центробанку исполнительный лист по иску к Euroclear

Суд выдал ЦБ исполнительный лист по иску к Euroclear на 200 миллиардов рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы выдал Центробанку исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с Euroclear Bank порядка 200 миллиардов евро убытков.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление ЦБ РФ о выдаче исполнительного листа поступило в суд 27 мая. В карточке дела говорится, что 2 июня он был изготовлен.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению.
Ответчик 29 мая направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
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