В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и частях Киевской области, а также в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.
- Тревога в Киеве была объявлена в 23:26 по московскому времени.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и частях Киевской области, а также в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным сервиса, тревога в столице была объявлена в 23.26 мск.
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