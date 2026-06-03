В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и частях Киевской области, а также в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.