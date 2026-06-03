Китайские предприниматели оценили перспективы роста товарооборота с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2026 года может вырасти на 8% и превысить 250 миллиардов долларов.

Такой прогноз обусловлен высоким уровнем политического доверия, сильной взаимодополняемостью структуры торговли двух стран, а также текущей международной обстановкой.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам 2026 года может вырасти на 8% и превысить 250 миллиардов долларов, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь на полях ПМЭФ.

« "Мы видим, что динамика (роста товарооборота - ред.) ускоряется, поэтому по итогам года товарооборот между Китаем Россией превысит 250 миллиардов долларов США , а темп роста составит более 8%", - сказал он.

По его словам, этот прогноз обусловлен высоким уровнем политического доверия, сильной взаимодополняемостью структуры торговли двух стран, а также текущей международной обстановкой.

"Мы оптимистично смотрим на объем двусторонней торговли между Китаем и Россией в 2026 году, который будет лучше, чем в предыдущем году", - отметил Чжоу Лицюнь.