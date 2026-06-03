Китайские предприниматели оценили перспективы роста товарооборота с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2026 года может вырасти на 8% и превысить 250 миллиардов долларов.
- Такой прогноз обусловлен высоким уровнем политического доверия, сильной взаимодополняемостью структуры торговли двух стран, а также текущей международной обстановкой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам 2026 года может вырасти на 8% и превысить 250 миллиардов долларов, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь на полях ПМЭФ.
По его словам, этот прогноз обусловлен высоким уровнем политического доверия, сильной взаимодополняемостью структуры торговли двух стран, а также текущей международной обстановкой.
"Мы оптимистично смотрим на объем двусторонней торговли между Китаем и Россией в 2026 году, который будет лучше, чем в предыдущем году", - отметил Чжоу Лицюнь.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.