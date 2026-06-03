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Китайские предприниматели оценили перспективы роста товарооборота с Россией - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:19 03.06.2026
Китайские предприниматели оценили перспективы роста товарооборота с Россией

РИА Новости: объем торговли Китая и РФ по итогам 2026 года может вырасти на 8%

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2026 года может вырасти на 8% и превысить 250 миллиардов долларов.
  • Такой прогноз обусловлен высоким уровнем политического доверия, сильной взаимодополняемостью структуры торговли двух стран, а также текущей международной обстановкой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам 2026 года может вырасти на 8% и превысить 250 миллиардов долларов, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь на полях ПМЭФ.
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"Мы видим, что динамика (роста товарооборота - ред.) ускоряется, поэтому по итогам года товарооборот между Китаем и Россией превысит 250 миллиардов долларов США, а темп роста составит более 8%", - сказал он.
По его словам, этот прогноз обусловлен высоким уровнем политического доверия, сильной взаимодополняемостью структуры торговли двух стран, а также текущей международной обстановкой.
"Мы оптимистично смотрим на объем двусторонней торговли между Китаем и Россией в 2026 году, который будет лучше, чем в предыдущем году", - отметил Чжоу Лицюнь.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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