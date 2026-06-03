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Эксперт оценил риск дефицита дизтоплива на российском внутреннем рынке - РИА Новости, 03.06.2026
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22:01 03.06.2026 (обновлено: 22:02 03.06.2026)
Эксперт оценил риск дефицита дизтоплива на российском внутреннем рынке

Эксперт Касаткин: риска дефицита дизельного топлива на внутреннем рынке РФ нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль на автозаправочной станции в Москве
Автомобиль на автозаправочной станции в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль на автозаправочной станции в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Риска дефицита дизельного топлива на внутреннем рынке России нет, заявил управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.
  • Возможны отдельные региональные дисбалансы из-за сезонного роста спроса и привлекательности экспорта на фоне роста цен на внешних рынках.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Риска дефицита дизельного топлива на внутреннем рынке РФ нет, возможны лишь отдельные региональные дисбалансы, заявил РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.
"Риска дефицита на уровне всего внутреннего рынка пока нет, но отдельные региональные дисбалансы вполне возможны", - сказал он.
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Касаткин отметил, что сейчас наблюдается сезонный рост спроса на топливо. Кроме того, экспорт становится привлекательнее на фоне роста цен на внешних рынках.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к фактической остановке судоходства по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
"Полный запрет всего экспорта - всегда доступная опция на пульте "ручного" управления рынком. Сейчас предпосылки к ее нажатию пока формируются, и регулятор при ускорении тенденции роста цен сначала будет пользоваться альтернативными инструментами, в том числе биржевыми, и только потом перейдет к запрету", - отметил Касаткин.
При этом эксперт добавил, что правительство стремится минимизировать использование инструментов ручного управления топливным рынком.
Правительство РФ в начале июня ввело до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Кроме того, действует запрет на вывоз бензина для его производителей - со 2 апреля до 31 июля - и запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей, с начала года до 31 июля.
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