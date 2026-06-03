Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ В среду в Москве ожидается дневная температура до плюс 23 градусов, что соответствует климатической норме начала лета.

В столице сейчас плюс 12,9 градуса, облачно с прояснениями, без осадков.

Начиная со среды июнь и лето в метеорологическом отношении вступят в свои законные права.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дневная температура до плюс 23 градусов ожидается в среду в Москве, что соответствует климатической норме начала лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице нашей Родины сейчас плюс 12,9 градуса. Облачно с прояснениями. Без осадков. Видимость - более 10 километров. Ветер штиль. Влажность - 88%. Атмосферное давление - 749,0 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что в течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона с юга, по периферии которого будет скользить атмосферный фронт.

"В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, в Подмосковье местами возможен слабый дождь. Ветер западной четверти 3-8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха - плюс 21 - плюс 23 градуса, что соответствует климатической норме начала лета", - уточнил Тишковец.