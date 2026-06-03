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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 03.06.2026
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08:06 03.06.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Тишковец: потепление до +23 ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на Кремль в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В среду в Москве ожидается дневная температура до плюс 23 градусов, что соответствует климатической норме начала лета.
  • В столице сейчас плюс 12,9 градуса, облачно с прояснениями, без осадков.
  • Начиная со среды июнь и лето в метеорологическом отношении вступят в свои законные права.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дневная температура до плюс 23 градусов ожидается в среду в Москве, что соответствует климатической норме начала лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столице нашей Родины сейчас плюс 12,9 градуса. Облачно с прояснениями. Без осадков. Видимость - более 10 километров. Ветер штиль. Влажность - 88%. Атмосферное давление - 749,0 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона с юга, по периферии которого будет скользить атмосферный фронт.
Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, в Подмосковье местами возможен слабый дождь. Ветер западной четверти 3-8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха - плюс 21 - плюс 23 градуса, что соответствует климатической норме начала лета", - уточнил Тишковец.
Он подчеркнул, что начиная со среды, с небольшим опозданием, июнь и лето в метеорологическом отношении вступят в свои законные права.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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