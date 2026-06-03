Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тирасполь не согласен с отказом от кипрской модели для Молдавии как примера урегулирования молдо-приднестровской ситуации.
- Андрей Сафонов, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, считает заявления еврокомиссара Марты Кос о молдо-приднестровской ситуации лицемерными и указывающими на интересы Запада.
- Приднестровье выбрало евразийский интеграционный проект и будет отстаивать свои государственные интересы, отвергая реинтеграцию и евроинтеграцию.
ТИРАСПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Тирасполь не согласен с отказом от кипрской модели для Молдавии как примера для урегулирования молдо-приднестровской ситуации, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов.
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"В Тирасполе всегда говорили, что мирное сосуществование двух образований – Молдавии и Приднестровья – реальный путь урегулирования. Поэтому в Приднестровье категорично не согласны с отрицанием возможного применения кипрского примера для Молдовы и в целом для урегулирования застарелой проблемы", - сказал Сафонов.
Он считает, что последние откровения еврокомиссара Марты Кос свидетельствуют о присущем западникам лицемерии и напомнил, что в Европе в 2008 году заявляли об уникальности ситуации с Косово, но отказались признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Зато, по словам Сафонова, нынешняя обстановка на Кипре, где фактически соседствуют две страны, Евросоюз устраивает, а вступление Молдавии без ПМР неприемлемо.
"Когда госпожа Кос заявляет об "уникальности" молдо-приднестровской ситуации, не следует ее слова принимать за чистую монету. Западники всегда говорят то, что им выгодно в данный момент", - отметил приднестровский депутат.
Депутат полагает, что на Западе пытаются опоясать Россию кольцом враждебных режимов и кровавых конфликтов. Молдавия при президенте Майе Санду отлично вписывается в такой сценарий. А вот дружественное Москве Приднестровье - никак. Отсюда принудительно путем так называемой реинтеграции втолкнуть ПМР в состав Молдавии.
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"Приднестровцев это никак не устраивает, а потому мы будем отстаивать государственные интересы нашей Республики. Ни реинтеграция, ни евроинтеграция Приднестровью не нужны. Мы выбрали евразийский интеграционный проект. На него и будем ориентироваться", - подчеркнул Сафонов.