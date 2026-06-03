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Тирасполь не откажется от кипрской модели для Молдавии, заявили в ПМР - РИА Новости, 03.06.2026
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15:39 03.06.2026
Тирасполь не откажется от кипрской модели для Молдавии, заявили в ПМР

РИА Новости: Тирасполь не согласен с отказом от кипрской модели для Молдавии

© Fotolia / starushДом Советов в Тирасполе
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Fotolia / starush
Дом Советов в Тирасполе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тирасполь не согласен с отказом от кипрской модели для Молдавии как примера урегулирования молдо-приднестровской ситуации.
  • Андрей Сафонов, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, считает заявления еврокомиссара Марты Кос о молдо-приднестровской ситуации лицемерными и указывающими на интересы Запада.
  • Приднестровье выбрало евразийский интеграционный проект и будет отстаивать свои государственные интересы, отвергая реинтеграцию и евроинтеграцию.
ТИРАСПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Тирасполь не согласен с отказом от кипрской модели для Молдавии как примера для урегулирования молдо-приднестровской ситуации, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов.
В среду европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в процессе вступления Молдавии в Европейский союз к Приднестровскому региону не будет применяться модель, аналогичная той, что использовалась на Кипре, где расположены две страны.
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Тирасполе всегда говорили, что мирное сосуществование двух образований – Молдавии и Приднестровья – реальный путь урегулирования. Поэтому в Приднестровье категорично не согласны с отрицанием возможного применения кипрского примера для Молдовы и в целом для урегулирования застарелой проблемы", - сказал Сафонов.
Он считает, что последние откровения еврокомиссара Марты Кос свидетельствуют о присущем западникам лицемерии и напомнил, что в Европе в 2008 году заявляли об уникальности ситуации с Косово, но отказались признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Зато, по словам Сафонова, нынешняя обстановка на Кипре, где фактически соседствуют две страны, Евросоюз устраивает, а вступление Молдавии без ПМР неприемлемо.
"Когда госпожа Кос заявляет об "уникальности" молдо-приднестровской ситуации, не следует ее слова принимать за чистую монету. Западники всегда говорят то, что им выгодно в данный момент", - отметил приднестровский депутат.
По его словам, главная задача евро-глобалистов - подготовиться к большой войне с РФ, потому им нужно ликвидировать все государства, находящиеся в дружбе с Москвой.
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Депутат полагает, что на Западе пытаются опоясать Россию кольцом враждебных режимов и кровавых конфликтов. Молдавия при президенте Майе Санду отлично вписывается в такой сценарий. А вот дружественное Москве Приднестровье - никак. Отсюда принудительно путем так называемой реинтеграции втолкнуть ПМР в состав Молдавии.
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"Приднестровцев это никак не устраивает, а потому мы будем отстаивать государственные интересы нашей Республики. Ни реинтеграция, ни евроинтеграция Приднестровью не нужны. Мы выбрали евразийский интеграционный проект. На него и будем ориентироваться", - подчеркнул Сафонов.
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