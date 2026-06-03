Тирасполь не откажется от кипрской модели для Молдавии, заявили в ПМР

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"Приднестровцев это никак не устраивает, а потому мы будем отстаивать государственные интересы нашей Республики. Ни реинтеграция, ни евроинтеграция Приднестровью не нужны. Мы выбрали евразийский интеграционный проект. На него и будем ориентироваться", - подчеркнул Сафонов.