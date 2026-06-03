Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия призывает ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ осудить теракт в Енакиево (ДНР).
- Мария Захарова заявила, что замалчивание преступления в Енакиево равносильно одобрению политики режима Зеленского.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия призывает ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ осудить теракт в Енакиево (ДНР), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
"Замалчивание этого преступления Киева, как и остальных его кровавых злодеяний, равносильно одобрению человеконенавистнической политики режима Зеленского", - добавила она.