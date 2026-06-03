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МИД призвал международные структуры осудить теракт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.06.2026
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14:03 03.06.2026 (обновлено: 14:13 03.06.2026)
МИД призвал международные структуры осудить теракт ВСУ в ДНР

МИД России призвал международные структуры осудить теракт ВСУ в Енакиево

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призывает ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ осудить теракт в Енакиево (ДНР).
  • Мария Захарова заявила, что замалчивание преступления в Енакиево равносильно одобрению политики режима Зеленского.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия призывает ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ осудить теракт в Енакиево (ДНР), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
"Замалчивание этого преступления Киева, как и остальных его кровавых злодеяний, равносильно одобрению человеконенавистнической политики режима Зеленского", - добавила она.
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