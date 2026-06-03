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Русская сенсация в Париже: Шнайдер издевательски грохнула Соболенко - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Теннис
 
18:56 03.06.2026 (обновлено: 19:25 03.06.2026)
Русская сенсация в Париже: Шнайдер издевательски грохнула Соболенко

Россиянка Шнайдер обыграла Соболенко и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

© AP Photo / Aurelien MorissardДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
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Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко на "Ролан Гаррос"! РИА Новости рассказывает о крутой победе, которой никто не ждал.

Тогда Соболенко громко материлась

Все, кто следит за теннисом, привыкли, что фамилии Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой постоянно рядом. Обе позапрошлым летом образовали успешную пару. Выиграли серебро Олимпийских игр 2024 года, несколько крупных турниров, стали мегапопулярными благодаря позитиву на корте. И если Андреева при этом ставит приоритетом одиночную карьеру, то Шнайдер вроде бы в последнее время слегка отошла в соло-теннисе в тень. В нынешнем сезоне Диана только однажды дошла до полуфинала турнира WTA – в австралийской Аделаиде. Где проиграла… Мирре.
Но, к счастью для персональных поклонников таланта теннисистки из Жигулевска, не самая успешная серия Шнайдер закончилась. И очень вовремя – на Открытом чемпионате Франции, втором в сезоне турнире Большого шлема. В первом круге Диана легко обыграла мексиканку Ренату Сарасуа, вслед за ней американку Маккартни Кесслер. Непростым обещал стать матч с украинкой Александрой Олейниковой, но и с этой соперницей Шнайдер справилась в двух партиях. Затем была повержена американка Мэдисон Киз – полуфиналистка "Ролан Гаррос" 2018 года и победительница прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии.
Шнайдер же дальше второго круга в Париже никогда не проходила. И четвертьфинал уже был бы для нее большим успехом. Поэтому на матч с Соболенко Диана имела полное право выйти с отсутствием какого-либо давления. Но, как она сама призналась после матча, нервы присутствовали с самого начала. "Первый четвертьфинал, очень волновалась. Нужно было адаптироваться и к игре соперницы, и к условиям", - отметила Диана.
Условия действительно были непростыми – на кортах "Ролан Гаррос" в эту среду был сильный ветер. Но в такую погоду не любит играть и сама Арина. Порывы мешают ее мощному и агрессивному стилю игры – точность ударов сбивается, подброс мяча при подаче "гуляет". И это может привести к психологическому провалу – как, например, в полуфинале прошлогоднего турнира. Тогда Соболенко уступила точно в таких же условиях американке Кори Гауфф, шокировав болельщиков по ходу матча отборной матерщиной.
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Разгром в третьем сете

Так что Шнайдер нужно было потерпеть – первая ракетка мира могла дать слабину в любой момент. Это в итоге и произошло – когда ситуация для россиянки стала практически безнадежной. Белоруска вела 6:3, 4:1, и тут Диана принялась выигрывать мяч за мячом. Параллельно у Соболенко посыпались невынужденные ошибки – только в решающем сете их оказалось 17, а всего 57. И в результате Шнайдер выиграла 12 из последних 13 геймов этого матча, повесив на лучшую теннисистку мирового рейтинга "баранку" в третьем сете! Итоговый счет – 3:6, 7:5, 6:0.
Понятно, что экспресс-анализ победного матча у Дианы не отличался оригинальностью. "Пыталась понять, как играть, не думала о счете, фокусировалась на каждом розыгрыше. Старалась выкладываться до самого конца, а там уже будь что будет. Бежала за каждым мячом", - призналась Шнайдер.
Но все это максимально правильно и умно – ведь для Дианы турнир не закончился. Теперь она сыграет в полуфинале против польской теннисистки Майи Хвалиньской, огорчившей на предыдущей стадии россиянку Анну Калинскую. Вроде бы фаворит здесь очевиден – Хвалиньская только на 114-м месте мирового рейтинга, а Шнайдер на 25-м. Но на таком этапе роль будут играть любые мельчайшие психологические нюансы – так что заранее выписывать себе путевку в финал для нашей теннисистки будет большой ошибкой.
Но вот если это произойдет – у Шнайдер есть большой шанс опять оказаться на корте вместе со своей подругой Миррой. Потому что та тоже дошла до полуфинала. Правда, Андреевой еще предстоит преодолеть сложнейший барьер в лице украинки Марты Костюк – теннисистки, которая проводит чрезвычайно успешный грунтовый сезон. И которая Мирру уже этой весной побеждала.
И все же шансы российского финала в Париже в данный момент выглядят весомыми. Именно с него начался чуть более 20 лет назад бум женского тенниса в нашей стране. Тогда, в 2004-м, в решающем матче "Ролан Гаррос" сошлись Анастасия Мыскина и Елена Дементьева. Если субботний финал вновь окажется нашим – это станет лучшим доказательством и того, что бум этот никуда не делся, и напоминанием всему миру, что российский спорт никакими санкциями не отменить.
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ТеннисДиана ШнайдерАрина СоболенкоМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)Ролан ГарросАвторы РИА Новости Спорт
 
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