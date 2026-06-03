Русская сенсация в Париже: Шнайдер издевательски грохнула Соболенко

Так что Шнайдер нужно было потерпеть – первая ракетка мира могла дать слабину в любой момент. Это в итоге и произошло – когда ситуация для россиянки стала практически безнадежной. Белоруска вела 6:3, 4:1, и тут Диана принялась выигрывать мяч за мячом. Параллельно у Соболенко посыпались невынужденные ошибки – только в решающем сете их оказалось 17, а всего 57. И в результате Шнайдер выиграла 12 из последних 13 геймов этого матча, повесив на лучшую теннисистку мирового рейтинга "баранку" в третьем сете! Итоговый счет – 3:6, 7:5, 6:0.