Кафельников о победе Шнайдер: российский женский теннис никуда не пропал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгений Кафельников заявил, что российский женский теннис всегда был на своем месте.
- Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».
- В полуфинале Шнайдер сыграет против представительницы Польши Майи Хвалиньской.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный победитель турниров Большого шлема, олимпийский чемпион, самый титулованный теннисист в России Евгений Кафельников заявил РИА Новости, что российский женский теннис всегда был на своем месте, а победа Дианы Шнайдер в четвертьфинале "Ролан Гаррос" в очередной раз это показала.
Шнайдер обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. В полуфинале текущего розыгрыша Шнайдер сыграет против представительницы Польши Майи Хвалиньской, которая также впервые добралась до стадии 1/2 финала на турнирах Большого шлема.
"Диана большая молодец! Женский российский теннис всегда был на своем месте и не отставал, что и показала Диана Шнайдер сегодня. Да, были моменты, когда мы ожидали того, что будет совсем хорошо, но женский теннис никуда не пропадал и всегда был на своем месте", - сказал Кафельников.