Кафельников о победе Шнайдер: российский женский теннис никуда не пропал

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный победитель турниров Большого шлема, олимпийский чемпион, самый титулованный теннисист в России Евгений Кафельников заявил РИА Новости, что российский женский теннис всегда был на своем месте, а победа Дианы Шнайдер в четвертьфинале "Ролан Гаррос" в очередной раз это показала.