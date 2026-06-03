Глава КЧР держит на контроле безопасность жителей в сезон паводков

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской республики (КЧР) Рашид Темрезов обсудил с начальником главного управления МЧС России по КЧР генерал-майором Александром Голоколенко, как обеспечить безопасность жителей в паводкоопасный период, глава региона держит под контролем ситуацию, сообщил Темрезов.

"На повестке – готовность служб и средств к оперативному реагированию на возможные риски, связанные с неблагоприятными метеорологическими явлениями, прогнозируемыми на территории республики, мониторинг гидрологической обстановки, а также координация работы всех ведомств", — написал глава региона в своем канале в мессенджере "Макс".

Голоколенко доложил обстановку. Главное управление МЧС по КЧР держит на контроле прогноз опасных и неблагоприятных погодных явлений. Управление работает в режиме повышенной готовности: круглосуточно следит за гидрометеорологической обстановкой с помощью специальных систем и данных с 13 действующих гидропостов. Наладили взаимодействие с Росгидрометом и Большим Ставропольским каналом. Органы управления и силы территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций полностью готовы: они быстро отреагируют на любые ЧС и происшествия в республике.