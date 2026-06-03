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"Билайн" обеспечит ИИ-технологиями "Триколор" - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:06 03.06.2026 (обновлено: 18:36 03.06.2026)
"Билайн" обеспечит ИИ-технологиями "Триколор"

"Триколор" будет использовать ИИ-технологии от "Билайна"

© Фото : Пресс-служба "Билайна""Билайн" обеспечит ИИ-технологиями "Триколор"
Билайн обеспечит ИИ-технологиями Триколор - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Билайна"
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Оператор платного телевидения "Триколор" будет использовать ИИ-технологии "Билайна" для повышения эффективности техподдержки и улучшения пользовательского опыта, cоответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), сообщает пресс-служба мобильного оператора.
По договору "Билайн" предоставит заказчику доступ к техническим интерфейсам и пользовательским приложениям трех нейросетевых моделей, а также обеспечит поддержку их эксплуатации в режиме 24/7.
"ИИ — незаменимый инструмент в работе техподдержки любого крупного цифрового сервиса. Фактически без него сейчас невозможно справиться с объемами поступающих пользовательских данных. ИИ-технологии помогают автоматизировать рутину и дают специалистам возможность сосредоточиться на решении проблем вместо бесконечных ответов на типовые вопросы. Все это сокращает время ожидания ответа с часов до секунд, сберегает человеческие ресурсы, помогает поддерживать лояльность клиентов и купировать репутационные риски", – заявил вице-президент по операторскому бизнесу "Билайна", председатель совета директоров CDNvideo Сергей Быков.
Он подчеркнул, что ИИ-решения "Билайна" существенно усилят техподдержку "Триколора", послужат повышению экономической эффективности компании, упростят жизнь ее сотрудникам и клиентам.
"Телеком-гиганты по всему миру активно инвестируют в машинное обучение, ИИ-агенты и прогнозную аналитику, и "Триколор" не исключение. Компания строит свою стратегию развития на основе современных технологий, ведь внедрение ИИ-решений в корпоративные процессы уже сейчас дает бизнесу до 40% к эффективности. Партнерство с "Билайном" позволит "Триколору" увеличить эффективность нашего сервиса, усилить фокус на доступности поддержки и заботе о клиенте", – заявил коммерческий директор "Триколор" Олег Стручковский.
 
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