"Билайн" обеспечит ИИ-технологиями "Триколор"

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Оператор платного телевидения "Триколор" будет использовать ИИ-технологии "Билайна" для повышения эффективности техподдержки и улучшения пользовательского опыта, cоответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), сообщает пресс-служба мобильного оператора.

По договору "Билайн" предоставит заказчику доступ к техническим интерфейсам и пользовательским приложениям трех нейросетевых моделей, а также обеспечит поддержку их эксплуатации в режиме 24/7.

"ИИ — незаменимый инструмент в работе техподдержки любого крупного цифрового сервиса. Фактически без него сейчас невозможно справиться с объемами поступающих пользовательских данных. ИИ-технологии помогают автоматизировать рутину и дают специалистам возможность сосредоточиться на решении проблем вместо бесконечных ответов на типовые вопросы. Все это сокращает время ожидания ответа с часов до секунд, сберегает человеческие ресурсы, помогает поддерживать лояльность клиентов и купировать репутационные риски", – заявил вице-президент по операторскому бизнесу "Билайна", председатель совета директоров CDNvideo Сергей Быков.

Он подчеркнул, что ИИ-решения "Билайна" существенно усилят техподдержку "Триколора", послужат повышению экономической эффективности компании, упростят жизнь ее сотрудникам и клиентам.