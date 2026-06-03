Тарпищев объяснил, почему Калинская проиграла в 1/4 финала "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анна Калинская уступила Майе Хвалиньской из Польши в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
- По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, игра Хвалиньской была неудобной для Калинской из-за разнообразия ударов польской спортсменки.
- Тарпищев считает, что Калинская не была физически готова к турниру из-за травмы.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Анна Калинская не смогла справиться с неудобной для нее игрой соперницы из Польши Майи Хвалиньской в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в Париже, считает президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В среду Калинская (22-й номер посева) уступила Хвалиньской в четвертьфинале "Ролан Гаррос" со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Польская теннисистка занимает 114-е место в мировом рейтинге, она пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.
Roland Garros WTA
03 июня 2026 • начало в 12:10
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0 : 26:73:6
"Игра соперницы не совсем подходила под игру Калинской, - пояснил Тарпищев РИА Новости. - Польская спортсменка подвижная, играет разными ударами: то подкручивает, то подрезает, то бьет сильно, заставляя отвечать в разных по высоте точках. И для Калинской это было неудобно. Была бы наша теннисистка свежей - у нее было бы преимущество. А без свежести появилось обилие ошибок. Впрочем, больше все равно это была заслуга соперницы, которая даже по сравнению с многими теннисистками из мировой двадцатки имеет преимущество в разнообразии игры".
"Калинская всегда на виду, у нее интересный теннис, но было удивительно, что она так хорошо прошла "Ролан Гаррос" в этом году, потому что у нее была травма, и, на мой взгляд, до турнира она физически не была готова, - отметил собеседник агентства. - Это подтверждалось по ходу турнира, даже в том матче, который Калинская выиграла у Анастасии Потаповой, реальность была такова, что она уже была "наевшаяся".
При этом, по мнению президента ФТР, шансы на выход в полуфинал у Калинской были. "Можно было соперницу обыгрывать, когда Калинская была свежая. У нашей спортсменки такой теннис, в который раньше играли, например, Мария Кириленко или Анна Курникова. С определенной аритмией в игре и отсутствием такой цепкости, которая бы позволяла выкорчевывать каждое очко, в связи с особенностями нервной системы. Такие теннисистки рискуют не всегда в те моменты, когда надо это делать", - заключил Тарпищев.