Тарпищев объяснил, почему Калинская проиграла в 1/4 финала "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Анна Калинская не смогла справиться с неудобной для нее игрой соперницы из Польши Майи Хвалиньской в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в Париже, считает президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.