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Президент Танзании поблагодарила Россию за вклад в борьбу за свободу Африки - РИА Новости, 03.06.2026
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16:51 03.06.2026
Президент Танзании поблагодарила Россию за вклад в борьбу за свободу Африки

Президент Танзании поблагодарила РФ за помощь в борьбе за африканскую свободу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Танзании Самия Сулуху Хасан поблагодарила Россию за помощь в борьбе за африканскую свободу в 60-е годы.
  • Самия Сулуху Хасан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
  • Президент Танзании выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан поблагодарила Россию за помощь в борьбе за африканскую свободу.
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"Я должна поблагодарить Россию за огромный вклад в борьбу за африканскую свободу в 60-е годы", - сказала президент Танзании на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
Госвизит Самии Сулуху Хассан в Россию стал первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре 2025 года она одержала победу на выборах президента Танзании. Самия Сулуху Хассан также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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