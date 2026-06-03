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Президент Танзании обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 03.06.2026
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16:08 03.06.2026 (обновлено: 16:09 03.06.2026)
Президент Танзании обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество

Путин и Самия Сулуху Хассан обсудят сотрудничество и устойчивое развитие народов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Танзании Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом.
  • Целью визита является обсуждение двустороннего сотрудничества и устойчивого развития народов Танзании и России.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявила, что целью ее государственного визита в Россию является обсуждение двустороннего сотрудничества и устойчивого развития народов двух стран.
"Поэтому сегодня я приехала в Россию, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и устойчивое развитие наших народов", - сказала Самия Сулуху Хассан в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства в среду проводит в Кремле переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан, которая находится в России с государственным визитом.
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