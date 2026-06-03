Президент Танзании обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом.
- Целью визита является обсуждение двустороннего сотрудничества и устойчивого развития народов Танзании и России.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявила, что целью ее государственного визита в Россию является обсуждение двустороннего сотрудничества и устойчивого развития народов двух стран.
"Поэтому сегодня я приехала в Россию, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и устойчивое развитие наших народов", - сказала Самия Сулуху Хассан в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства в среду проводит в Кремле переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан, которая находится в России с государственным визитом.