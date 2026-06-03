Путин рассчитывает на представление Танзании на саммите Россия — Африка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Танзания будет представлена на высоком уровне на третьем саммите Россия-Африка.
- Третий саммит Россия-Африка состоится в Москве 28-29 октября, и президент Танзании подтвердила свое участие в мероприятии.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что на саммите Россия-Африка Танзания будет представлена на высоком уровне.
Глава государства в среду проводит в Кремле переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан, которая находится в Российской Федерации с государственным визитом.
"Рассчитываем, что на третьем саммите Россия-Африка ваша страна также будет представлена на высоком уровне", - сказал Путин в ходе переговоров.
Третий саммит Россия-Африка состоится в Москве 28-29 октября. Как во вторник сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент Танзании подтвердила свое участие в мероприятии.