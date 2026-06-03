Президент Танзании поблагодарила Путина за приглашение и гостеприимство

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хасан поблагодарила Владимира Путина за приглашение посетить РФ и гостеприимство.
- Самия Сулуху Хасан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
- Президент Танзании выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан поблагодарила российского лидера Владимира Путина за приглашение посетить РФ и гостеприимство.
"Я искренне рада, что вы пригласили меня в эту прекрасную страну. Хотела бы выразить благодарность за гостеприимство, за то, как мы были приняты", - сказала она на переговорах с Путиным.
Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
Госвизит Самии Сулуху Хассан в Россию стал первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре 2025 года она одержала победу на выборах президента Танзании. Самия Сулуху Хассан также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.