Президент Танзании прибыла в Кремль на переговоры с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хассан приехала в Кремль на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
- Самия Сулуху Хассан также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан приехала в Кремль на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
Госвизит Самии Сулуху Хассан в Россию стал первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре 2025 года она одержала победу на выборах президента Танзании. Самия Сулуху Хассан также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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