Президент Танзании возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан, которая находится в России с государственным визитом, возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости.

Лидер Танзании также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.