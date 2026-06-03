Президент Танзании возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хасан, которая находится в России с государственным визитом, возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата
- Она выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан, которая находится в России с государственным визитом, возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости.
Возложение венка является ключевым элементом протокола всех официальных и государственных визитов зарубежных лидеров в Россию.
Примечательно, что это первый визит президента Танзании в Россию более чем за 55 лет, он продлится с 3 по 5 июня. Кроме того, он станет первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре 2025 года Самия Сулуху Хассан одержала победу на выборах президента.
Лидер Танзании также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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