Рейтинг@Mail.ru
Президент Танзании возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:18 03.06.2026
Президент Танзании возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

Самия Сулуху Хассан возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент Танзании Самия Сулуху Хассан на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Танзании Самия Сулуху Хассан на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент Танзании Самия Сулуху Хассан на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Танзании Самия Сулуху Хасан, которая находится в России с государственным визитом, возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата
  • Она выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан, которая находится в России с государственным визитом, возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости.
Возложение венка является ключевым элементом протокола всех официальных и государственных визитов зарубежных лидеров в Россию.
Примечательно, что это первый визит президента Танзании в Россию более чем за 55 лет, он продлится с 3 по 5 июня. Кроме того, он станет первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре 2025 года Самия Сулуху Хассан одержала победу на выборах президента.
Лидер Танзании также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Морское побережье в городе Дар-эс-Салам в Танзании - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Между Россией и Танзанией запустят прямые рейсы
27 мая, 21:42
 
ПМЭФ-2026ТанзанияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала