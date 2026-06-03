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Капитана танкера Tagor, задержанного Францией, поместили под стражу - РИА Новости, 03.06.2026
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12:51 03.06.2026 (обновлено: 18:27 03.06.2026)
Капитана танкера Tagor, задержанного Францией, поместили под стражу

Посольство РФ: французские власти поместили капитана танкера Tagor под стражу

© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому регионуСудно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане
Судно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому региону
Судно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Франции задержали капитана танкера Tagor, захваченного в Атлантическом океане.
  • Посольство обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к россиянину и освободить его.
ПАРИЖ, 3 июн — РИА Новости. Во Франции задержали капитана танкера Tagor, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
В понедельник руководство европейской страны заявило, что военные захватили в Атлантическом океане судно, якобы шедшее из Мурманска под ложным флагом. Его отправили к месту стоянки в сопровождении ВМС. Местная прокуратура инициировала уголовное расследование по обвинениям в отсутствии доказательств принадлежности танкера и отказе подчиниться указаниям.
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"Власти уведомили <...> о том, что капитан <...> Tagor, <...> являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу", — сказали в дипмиссии.
Посольство обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его.
Как сообщают СМИ, ему грозит год тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро.
Это не первый случай, когда Париж захватывает иностранный танкер, обвиняя его в связях с Москвой. В марте военные остановили судно Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле оно покинуло французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.
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РоссияФранцияВ миреАтлантический океанМурманск
 
 
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