Капитана танкера Tagor, задержанного Францией, поместили под стражу

© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому региону Судно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Франции задержали капитана танкера Tagor, захваченного в Атлантическом океане.

Посольство обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к россиянину и освободить его.

ПАРИЖ, 3 июн — РИА Новости. Во Франции задержали капитана танкера Tagor, сообщили РИА Новости в российском посольстве.

В понедельник руководство европейской страны заявило, что военные захватили в Атлантическом океане судно, якобы шедшее из Мурманска под ложным флагом. Его отправили к месту стоянки в сопровождении ВМС. Местная прокуратура инициировала уголовное расследование по обвинениям в отсутствии доказательств принадлежности танкера и отказе подчиниться указаниям.

"Власти уведомили <...> о том, что капитан <...> Tagor, <...> являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу", — сказали в дипмиссии.

Посольство обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его.

Как сообщают СМИ, ему грозит год тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро.