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"Т-Мобайл": абонентская база выросла на 33% год к году - РИА Новости, 03.06.2026
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15:18 03.06.2026
"Т-Мобайл": абонентская база выросла на 33% год к году

"Т-Мобайл": абонентская база выросла на 33% год к году по данным на май

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. По данным на май 2026 года, 5 миллионов абонентов "Т-Мобайл" совершали платеж в текущем месяце, год к году абонентская база выросла на 33%, сообщил гендиректор "Т-Мобайла" Владимир Любимов в интервью "Ведомостям".
Он отметил, что по рыночным меркам у оператора 7,5 миллиона абонентов, поскольку рынок берет в расчет любое активное действие по сим-карте за три месяца.
В 2025 году выручка "Т-Мобайла" составила 22,1 миллиарда рублей, что на 32,8% больше, чем в 2024 году, при чистой прибыли 2,38 миллиарда рублей.
 
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