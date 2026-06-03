"Т-Мобайл": абонентская база выросла на 33% год к году

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. По данным на май 2026 года, 5 миллионов абонентов "Т-Мобайл" совершали платеж в текущем месяце, год к году абонентская база выросла на 33%, сообщил гендиректор "Т-Мобайла" Владимир Любимов в интервью "Ведомостям".

Он отметил, что по рыночным меркам у оператора 7,5 миллиона абонентов, поскольку рынок берет в расчет любое активное действие по сим-карте за три месяца.