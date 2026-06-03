Т-Банк: Россия – страна победившего финтеха

В банке отметили, что десять лет назад банкинг представлял из себя жесткую и дорогую индустрию, в которой векторы развития определяли субъективные мнения начальников, а побеждали те, кто был сильнее. С появлением в банковской среде людей, ценящих научный подход, ключевым драйвером стали технологии. Так появился финтех, а банки стали сервисами ежедневного использования для миллионов россиян. Как отметили участники сессии, сегодня Россию можно назвать страной победившего финтеха.