Т-Банк: Россия – страна победившего финтеха

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия стала страной победившего финтеха, отметил глава Т-Банка Станислав Близнюк на площадке фестиваля "Т-Двор".
В банке отметили, что десять лет назад банкинг представлял из себя жесткую и дорогую индустрию, в которой векторы развития определяли субъективные мнения начальников, а побеждали те, кто был сильнее. С появлением в банковской среде людей, ценящих научный подход, ключевым драйвером стали технологии. Так появился финтех, а банки стали сервисами ежедневного использования для миллионов россиян. Как отметили участники сессии, сегодня Россию можно назвать страной победившего финтеха.
"Действительно, это мы придумали саму сущность финтеха. Но сегодня не так много стран, способных делать большие технологические платформы, к которым мы в России давно привыкли. Таких стран даже не десять, намного меньше. Мы можем гордиться не только балетом, космосом, атомом, хоккеем, но и финтехом", – привели в банке слова Близнюка.