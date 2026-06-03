Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что связи между Арменией и Россией старше истории Евросоюза.
- По данным СВР, Евросоюз требует от Армении полного разрыва многовековых религиозно-духовных связей с Москвой как условия евроинтеграции.
- В сообщении пресс-бюро подчеркивается, что духовно-религиозные связи Армении и России переживут нападки ЕС.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Связи братских народов Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза, они переживут нападки европейцев, не помнящих родства, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным СВР, руководство Евросоюза агрессивно взялось за выдавливание из Армении Русской православной церкви и ставит перед армянскими властями требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой в качестве обязательного условия евроинтеграции.
"Хотелось бы в этой связи напомнить еврочиновникам, что история взаимоотношений Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза. Духовно-религиозные связи наших братских народов глубже и прочнее любых политтехнологических проектов. Они пережили многое и уж тем более переживут нападки не помнящих родства есовцев, давно отвергнувших свою культурно-историческую идентичность", - говорится в сообщении пресс-бюро.