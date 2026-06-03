Великая призналась, что чувствует себя свободной после снятия санкций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двукратная чемпионка Олимпийских игр саблистка Софья Великая выразила радость по поводу решения FIE допустить взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой.
- Российские спортсмены смогут выступать с национальной символикой на соревнованиях начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге.
- Софья Великая отметила, что возвращение флага и гимна даст спортсменам дополнительную силу для выступлений и побед.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратная чемпионка Олимпийских игр саблистка Софья Великая заявила РИА Новости, что решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой дает чувство невероятной свободы и счастья.
Во вторник FIE объявила о снятии ограничений со взрослых российских спортсменов. Россияне смогут выступать на соревнованиях с символикой начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет 22-30 июля. Ранее Великая сообщила РИА Новости, что пропустит чемпионат мира.
"Я подсчитывала, когда мы выступали с флагом последний раз, и получилось, что прошло семь лет. В последний раз это было в 2019 году на чемпионате мира. Это невероятные эмоции счастья, свободы, до слез. Мы все это время были в таком ограничении: это можно, это нельзя, одеваться так, кричать "Россия" нельзя. Возвращение флага и гимна – невероятная свобода и дополнительная сила для того, чтобы выступать и побеждать. Сила страны, сила флага, сила гимна. Сейчас наши юниоры на первенстве мира прекрасно выступили, возможность быть свободными, быть с флагом и гимном дала им дополнительную силу", - сказала Великая.