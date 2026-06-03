Великая призналась, что чувствует себя свободной после снятия санкций

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратная чемпионка Олимпийских игр саблистка Софья Великая заявила РИА Новости, что решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой дает чувство невероятной свободы и счастья.