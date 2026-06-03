Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 125 военных, танк Leopard и 13 автомобилей в зоне действий группировки войск «Южная».
- Группировка «Южная» нанесла поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 125 военных, танк Leopard и 13 авто в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Противник потерял до 125 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины "Казак", 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Алексеево-Дружковка, Новоселовка, Славянск, Краматорск, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.