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Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.06.2026
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14:01 03.06.2026 (обновлено: 14:03 03.06.2026)
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли до 125 военных, танк Leopard и 13 автомобилей в зоне действий группировки войск «Южная».
  • Группировка «Южная» нанесла поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 125 военных, танк Leopard и 13 авто в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Противник потерял до 125 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины "Казак", 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Алексеево-Дружковка, Новоселовка, Славянск, Краматорск, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
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