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Отказываться от письменных работ из-за ИИ нельзя, считает ректор РЭШ - РИА Новости, 03.06.2026
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09:31 03.06.2026
Отказываться от письменных работ из-за ИИ нельзя, считает ректор РЭШ

Суворов: отказываться от письменных дипломных работ из-за ИИ нельзя

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор Российской экономической школы Антон Суворов заявил, что использование искусственного интеллекта в обучении нормально, но необходимо совмещать устные и письменные форматы обучения и проверки знаний.
  • Суворов подчеркнул важность умения студента ясно излагать свои мысли и отвечать на вопросы во время защиты дипломной работы.
  • Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о необходимости изменений в образовании из-за развития искусственного интеллекта, допустив возможность отказа от письменных дипломных работ, однако Суворов считает недопустимым наказание студентов, которые используют ИИ для минимальной правки самостоятельно написанных работ.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Отказываться от письменных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта нельзя, его использование в обучении нормально, но преподаватели должны совмещать устные и письменные форматы обучения и проверки знаний, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ ректор Российской экономической школы Антон Суворов.
"Если речь идет о дипломной работе, совершенно нормально, если студенты пользуются искусственным интеллектом при подготовке материала. Но на защите дипломной работы важно, чтобы студент умел грамотно рассказать, правильно расставить акценты и ответить на вопросы", - сказал Суворов.
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"Поэтому, наверное, нужно интенсифицировать использование устных форматов в образовании, но писать тоже очень важно. Потому что когда человек пишет, у него выстраивается умение ясно и лаконично формулировать мысли, а именно это до сих пор было одним из самых важных навыков образованных людей. Отказываться от этого категорически нельзя. Просто нужно совмещать разные формы обучения и проверки", - подчеркнул он.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков ранее заявил, что развитие искусственного интеллекта требует изменений в образовании, и допустил, что вузы в будущем могут отказаться от письменных дипломных работ.
Суворов согласился, что стремительное развитие искусственного интеллекта ставит серьезные вызовы для образовательного сообщества, в том числе при проверке знаний.
"Но все-таки мы должны исходить из презумпции добросовестности студента. И риск наказать того, кто сам писал работу, используя ИИ для минимальной правки - это риск серьезный, на мой взгляд, недопустимый", - заявил ректор РЭШ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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