Отказываться от письменных работ из-за ИИ нельзя, считает ректор РЭШ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Отказываться от письменных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта нельзя, его использование в обучении нормально, но преподаватели должны совмещать устные и письменные форматы обучения и проверки знаний, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ ректор Российской экономической школы Антон Суворов.

"Если речь идет о дипломной работе, совершенно нормально, если студенты пользуются искусственным интеллектом при подготовке материала. Но на защите дипломной работы важно, чтобы студент умел грамотно рассказать, правильно расставить акценты и ответить на вопросы", - сказал Суворов.

"Поэтому, наверное, нужно интенсифицировать использование устных форматов в образовании, но писать тоже очень важно. Потому что когда человек пишет, у него выстраивается умение ясно и лаконично формулировать мысли, а именно это до сих пор было одним из самых важных навыков образованных людей. Отказываться от этого категорически нельзя. Просто нужно совмещать разные формы обучения и проверки", - подчеркнул он.