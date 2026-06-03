В Иванове суд пресек взыскание займа, оформленного на покойника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд отказал коллекторам во взыскании долга по займу с матери умершего мужчины.
- Кредитный договор был оформлен дистанционно на человека, который умер до даты заключения договора.
- Кредит на 12 тысяч рублей был оформлен в микрокредитной организации под 291,98% годовых.
БРЯНСК, 3 июн – РИА Новости. Суд отказал коллекторам во взыскании долга по займу с матери умершего мужчины, поскольку кредит был оформлен дистанционно на скончавшегося до даты его получения заемщика, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.
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"В Иванове суд отказал коллекторской организации во взыскании задолженности по договору займа с наследника лица, на имя которого был оформлен кредит. В судебном заседании установлено, что кредитный договор был оформлен дистанционным способом, заемщик, от имени которого подписан договор займа, умер до даты заключения данного договора", - сообщила пресс-служба в социальной сети "ВКонтакте".
По данным пресс-службы, дело рассмотрел Советский районный суд Иваново. Кредит на 12 тысяч рублей был оформлен в микрокредитной организации под 291,98% годовых и должен был быть возвращен до 3 июня 2025 года под. Деньги не были вовремя возвращены, а право требования было передано коллекторам. Должник умер, и качестве ответчика суд привлек его мать.
"Заемщик, от имени которого подписан договор… умер в апреле 2024 года, то есть до даты заключения кредитного договора. Установив указанные обстоятельства, суд… отказал… коллекторской организации в удовлетворении иска", - добавила пресс-служба.
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