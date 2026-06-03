В Иванове суд пресек взыскание займа, оформленного на покойника

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"В Иванове суд отказал коллекторской организации во взыскании задолженности по договору займа с наследника лица, на имя которого был оформлен кредит. В судебном заседании установлено, что кредитный договор был оформлен дистанционным способом, заемщик, от имени которого подписан договор займа, умер до даты заключения данного договора", - сообщила пресс-служба в социальной сети "ВКонтакте".