ВС рассмотрит иск о признании двух хакерских группировок экстремистскими

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"ВС России принял к производству в качестве суда первой инстанции административное исковое заявление о признании хакерских группировок "Киберпартизаны BY" ("Кибер-Партизаны", Cyberpartizans) и Silent Crow ("Молчаливый ворон") экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории нашей страны", - говорится в сообщении суда на платформе "Макс".