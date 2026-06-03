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ВС рассмотрит иск о признании двух хакерских группировок экстремистскими - РИА Новости, 03.06.2026
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16:40 03.06.2026
ВС рассмотрит иск о признании двух хакерских группировок экстремистскими

ВС рассмотрит иск о запрете в России группировок Киберпартизаны BY и Silent Crow

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВерховный суд России
Верховный суд России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд России принял к производству иск о признании хакерских группировок "Киберпартизаны BY" и Silent Crow экстремистскими организациями.
  • Дело будет рассмотрено на закрытом судебном заседании.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ рассмотрит иск о признании хакерских группировок "Киберпартизаны BY" и Silent Crow экстремистскими организациями и их запрете в России.
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"ВС России принял к производству в качестве суда первой инстанции административное исковое заявление о признании хакерских группировок "Киберпартизаны BY" ("Кибер-Партизаны", Cyberpartizans) и Silent Crow ("Молчаливый ворон") экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории нашей страны", - говорится в сообщении суда на платформе "Макс".

Подчеркивается, что дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.
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