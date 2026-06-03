Блогер Рада Русских готовит мировое соглашение с партнершей

Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель предпринимательницы Марии Воскресенской заявил в суде, что стороны готовят мировое соглашение по делу об исключении Рады Русских из двух совместных предприятий.

Воскресенская обратилась в суд с иском об исключении Русских из столичных ООО «Хайдон» и ООО «Гедонист».

Из базы данных Роспатента следует, что Воскресенская владеет товарными знаками Rada Russkikh и LactoBio Rada Russkikh.

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Представитель предпринимательницы Марии Воскресенской, которая просит арбитражный суд Москвы исключить выдвигавшуюся на выборы президента России 2024 года бьюти-блогера Раду Русских из двух совместных предприятий, заявила в суде, что стороны готовят мировое соглашение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Переговоры находятся на завершающей стадии… У нас там мировое соглашение сложное, из нескольких стадий исполнения", - сказал юрист. Суд отложил слушания на сентябрь.

Воскресенская в октябре обратилась в суд с иском об исключении Русских из столичных ООО "Хайдон" и ООО "Гедонист", которые учреждены обеими дамами на паритетных началах и занимаются производством и реализацией косметики под собственными брендами.

Ранее представитель Воскресенской говорил в суде, что летом 2025 года Русских стала распространять недостоверную, по мнению истца, информацию как о компаниях, так и о Воскресенской, являющейся гендиректором обоих обществ. Например, заявляла о краже брендов и мошенничестве.

По мнению стороны истца, "распространение такой информации препятствует нормальной деятельности обществ и достижению ими своих уставных целей". На этом основании Воскресенская просила исключить Русских из числа участников обоих компаний.

Из базы данных Роспатента следует, что Воскресенская владеет товарными знаками Rada Russkikh и LactoBio Rada Russkikh. Первый из них распространяется на парфюмерию, ювелирные изделия, одежду, обувь и ряд услуг, второй – только на парфюмерию и косметику.