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Блогер Рада Русских готовит мировое соглашение с партнершей - РИА Новости, 03.06.2026
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12:41 03.06.2026
Блогер Рада Русских готовит мировое соглашение с партнершей

РИА Новости: блогер Рада Русских готовит мировое соглашение с партнершей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель предпринимательницы Марии Воскресенской заявил в суде, что стороны готовят мировое соглашение по делу об исключении Рады Русских из двух совместных предприятий.
  • Воскресенская обратилась в суд с иском об исключении Русских из столичных ООО «Хайдон» и ООО «Гедонист».
  • Из базы данных Роспатента следует, что Воскресенская владеет товарными знаками Rada Russkikh и LactoBio Rada Russkikh.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Представитель предпринимательницы Марии Воскресенской, которая просит арбитражный суд Москвы исключить выдвигавшуюся на выборы президента России 2024 года бьюти-блогера Раду Русских из двух совместных предприятий, заявила в суде, что стороны готовят мировое соглашение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Переговоры находятся на завершающей стадии… У нас там мировое соглашение сложное, из нескольких стадий исполнения", - сказал юрист. Суд отложил слушания на сентябрь.
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Воскресенская в октябре обратилась в суд с иском об исключении Русских из столичных ООО "Хайдон" и ООО "Гедонист", которые учреждены обеими дамами на паритетных началах и занимаются производством и реализацией косметики под собственными брендами.
Ранее представитель Воскресенской говорил в суде, что летом 2025 года Русских стала распространять недостоверную, по мнению истца, информацию как о компаниях, так и о Воскресенской, являющейся гендиректором обоих обществ. Например, заявляла о краже брендов и мошенничестве.
По мнению стороны истца, "распространение такой информации препятствует нормальной деятельности обществ и достижению ими своих уставных целей". На этом основании Воскресенская просила исключить Русских из числа участников обоих компаний.
Из базы данных Роспатента следует, что Воскресенская владеет товарными знаками Rada Russkikh и LactoBio Rada Russkikh. Первый из них распространяется на парфюмерию, ювелирные изделия, одежду, обувь и ряд услуг, второй – только на парфюмерию и косметику.
Центральная избирательная комиссия РФ в 2024 году отказала Русских в регистрации кандидатом на должность президента РФ, так как она представила в комиссию только 476 подписей в свою поддержку, а в порядке самовыдвижения кандидат должен представить не менее 300 тысяч подписей.
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