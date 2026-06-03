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Верховный суд рассмотрит иск, оспаривающий нормы порядка проведения ДЭГ - РИА Новости, 03.06.2026
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09:58 03.06.2026
Верховный суд рассмотрит иск, оспаривающий нормы порядка проведения ДЭГ

Верховный суд 4 июня рассмотрит иск об отмене некоторых пунктов порядка ДЭГ

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд 4 июня рассмотрит иск Виктора Толстогузова к ЦИК об отмене некоторых пунктов порядка проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
  • В оспариваемых пунктах утверждается порядок ДЭГ без бумажного бюллетеня, порядок подтверждения личности избирателя, обработки заявлений ДЭГ и иных процедур.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ 4 июня рассмотрит иск об отмене некоторых пунктов порядка проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ), говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что иск Виктора Толстогузова к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ будет рассмотрен Верховным судом 4 июня в 10.00.
Заявитель просит признать недействующим целый перечень пунктов документа "О Порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем", утвержденного постановлением ЦИК России от 8 июня 2022 года.
В оспариваемых пунктах утверждался порядок дистанционного электронного голосования без бумажного бюллетеня, порядок подтверждения личности избирателя, обработки заявлений ДЭГ и иных процедур.
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