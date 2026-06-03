Верховный суд рассмотрит иск, оспаривающий нормы порядка проведения ДЭГ

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд 4 июня рассмотрит иск Виктора Толстогузова к ЦИК об отмене некоторых пунктов порядка проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В оспариваемых пунктах утверждается порядок ДЭГ без бумажного бюллетеня, порядок подтверждения личности избирателя, обработки заявлений ДЭГ и иных процедур.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ 4 июня рассмотрит иск об отмене некоторых пунктов порядка проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ), говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них указано, что иск Виктора Толстогузова к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ будет рассмотрен Верховным судом 4 июня в 10.00.

Заявитель просит признать недействующим целый перечень пунктов документа "О Порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем", утвержденного постановлением ЦИК России от 8 июня 2022 года.