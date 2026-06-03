Губернатор Подмосковья оценил ход строительства поликлиники в регионе

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Королев оценил ход строительства поликлиники на 1 тысячу посещений в смену, сообщает пресс-служба правительства региона.

Объект скоро завершат. Он возводится в соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

"В конце 2021 года во время поездки в Королев и жители, и медики подняли вопрос о необходимости большой, современной поликлиники в городе. Сейчас значительная часть медпомощи разнесена по разным адресам, в старых зданиях не хватает площадей для тяжелого оборудования. Новая поликлиника должна все это изменить", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что стоит цель сдать объект в сентябре. Планируется, что к концу года уже придут первые пациенты. В здании установят КТ, МРТ, рентгены и другую технику, чтобы проводить глубокие исследования, обустроят дневные стационары, также переедет центр амбулаторной онкологической помощи.

В пресс-службе отметили, что строительная готовность поликлиники — более 90%. Ведутся чистовая отделка помещений, сборка и расстановка мебели, поставка и монтаж медоборудования, пусконаладочные работы по инженерным системам и благоустройство территории.

Помимо кабинетов профильных специалистов в новой поликлинике предусмотрены отделение неотложной помощи, физиотерапии, профилактическое направление. Диагностическую базу учреждения сформируют флюорограф, маммограф, УЗИ, а также оборудование для эндоскопических исследований и функциональной диагностики.

В поликлинике будут работать 197 врачей и 313 средних медработников - их переведут из действующих подразделений Королевской больницы. Это терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, кардиологи, неврологи, офтальмологи, хирурги, травматологи, врачи функциональной и лучевой диагностики, специалисты УЗИ, эндоскопии, онкологического профиля, физиотерапии, профилактического направления и другие.

Главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский считает данную поликлинику многопрофильным амбулаторным кластером.

"Новое здание соответствует всем современным стандартам. Был большой запрос у жителей и наших сотрудников на эту новую поликлинику. На 5-ти этажах здесь есть все – огромная диагностическая база: рентгены, первый амбулаторный МРТ в городе, второй КТ. Реабилитационная база огромная для взрослых и детей, где также можно будет оказывать медицинскую помощь ветеранам СВО", — добавил врач.

Шпилянский указал, что на данный момент центр амбулаторно-онкологической помощи находится в районе Костино в стесненных условиях. В поликлинике под него предоставлен целый этаж. Укомплектованность кадрами на среду — порядка 80%.

Расположенная по соседству поликлиника №1 на улице Циолковского уже возобновила работу после капитального ремонта. Здание было построено почти 70 лет назад и давно нуждалось в обновлении: полностью заменили инженерные сети, изношенную кровлю, фасад и входную группу, обновили окна, пол, потолок и интерьер. Здесь разместятся женская консультация и специализированные подразделения.