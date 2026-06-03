Эксперт объяснила, почему важно оформлять страховку перед отпуском

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Туристическая страховка позволяет своевременно получить медицинскую помощь за границей и не допустить развития осложнений, заявила руководитель дирекции по страхованию путешествующих и развитию региональных продаж Страхового дома ВСК Марина Меликьян.