Эксперт объяснила, почему важно оформлять страховку перед отпуском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Туристическая страховка позволяет своевременно получить медицинскую помощь за границей и не допустить развития осложнений, заявила руководитель дирекции по страхованию путешествующих и развитию региональных продаж Страхового дома ВСК Марина Меликьян.
- По словам эксперта Марины Меликьян, часто туристы обращаются к медикам с болезнями ЖКТ и травмами, при этом почти половина всех инцидентов происходит в Египте, а также в Таиланде и Вьетнаме.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Туристическая страховка позволяет своевременно получить медицинскую помощь за границей и не допустить развития осложнений, заявила руководитель дирекции по страхованию путешествующих и развитию региональных продаж Страхового дома ВСК Марина Меликьян.
"Страховка позволяет своевременно оказать туристу помощь и не допустить развития болезни. Чаще всего туристы обращаются к медикам с болезнями ЖКТ и травмами, в том числе получают порезы от кораллов и укусов рыб. При высоких температурах воздуха есть риск развития нагноений раны и других осложнений", - пояснила Меликьян в беседе с NEWS.ru.