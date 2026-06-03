Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснила, почему важно оформлять страховку перед отпуском - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:54 03.06.2026
Эксперт объяснила, почему важно оформлять страховку перед отпуском

Меликьян: страховка в отпуске помогает получить помощь и избежать осложнений

© AP Photo / Hassan AmmarТуристы в Хургаде
Туристы в Хургаде - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Туристы в Хургаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристическая страховка позволяет своевременно получить медицинскую помощь за границей и не допустить развития осложнений, заявила руководитель дирекции по страхованию путешествующих и развитию региональных продаж Страхового дома ВСК Марина Меликьян.
  • По словам эксперта Марины Меликьян, часто туристы обращаются к медикам с болезнями ЖКТ и травмами, при этом почти половина всех инцидентов происходит в Египте, а также в Таиланде и Вьетнаме.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Туристическая страховка позволяет своевременно получить медицинскую помощь за границей и не допустить развития осложнений, заявила руководитель дирекции по страхованию путешествующих и развитию региональных продаж Страхового дома ВСК Марина Меликьян.
"Страховка позволяет своевременно оказать туристу помощь и не допустить развития болезни. Чаще всего туристы обращаются к медикам с болезнями ЖКТ и травмами, в том числе получают порезы от кораллов и укусов рыб. При высоких температурах воздуха есть риск развития нагноений раны и других осложнений", - пояснила Меликьян в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, помимо туристической страховки, выручить может и полис от несчастных случаев. Тройку самых проблемных направлений возглавляет Египет, где случается почти половина всех инцидентов, за ним следуют Таиланд и Вьетнам.
Акула - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Юрист рассказал о дополнительной страховке от нападения акулы
19 мая, 14:48
 
ТуризмЕгипетТаиландВьетнам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала