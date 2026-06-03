Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Госдумы Александр Толмачев выразил надежду на объективность Красного Креста при оценке трагедии в Старобельске.
- Делегация Международного комитета Красного Креста посетила место удара по колледжу в Старобельске вместе с представителями регионального Общества Красного Креста в ЛНР и послом по особым поручениям МИД РФ.
- Толмачев отметил, что МККК мог бы проявить принципы гуманности и независимости, показав честную точку зрения на произошедшее в Старобельске.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Толмачев выразил надежду на объективность Красного Креста при оценке трагедии в Старобельске.
Во вторник делегация Международного комитета Красного Креста совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником посетила место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Как мы помним, Запад опять обошел выразительным молчанием теракт в исполнении киевских нацистов. Верим, что в своей работе на месте трагедии Красный Крест будет объективен, сможет назвать черное черным, осудит преступление террористического режима и таким образом проявит принцип гуманности", - сказал Толмачев "Ленте.ру".
Депутат отметил, что МККК, помимо гуманности, мог бы проявить и другой свой ключевой принцип - независимость. Он выразил надежду, что представители организации найдут в себе силы показать честную точку зрения на убийство детей в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.