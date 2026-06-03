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В ГД надеются на объективность МККК в оценке трагедии в Старобельске - РИА Новости, 03.06.2026
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20:34 03.06.2026
В ГД надеются на объективность МККК в оценке трагедии в Старобельске

Толмачев выразил надежду на объективность МККК при оценке трагедии в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМесто удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Александр Толмачев выразил надежду на объективность Красного Креста при оценке трагедии в Старобельске.
  • Делегация Международного комитета Красного Креста посетила место удара по колледжу в Старобельске вместе с представителями регионального Общества Красного Креста в ЛНР и послом по особым поручениям МИД РФ.
  • Толмачев отметил, что МККК мог бы проявить принципы гуманности и независимости, показав честную точку зрения на произошедшее в Старобельске.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Толмачев выразил надежду на объективность Красного Креста при оценке трагедии в Старобельске.
Во вторник делегация Международного комитета Красного Креста совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником посетила место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
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"Как мы помним, Запад опять обошел выразительным молчанием теракт в исполнении киевских нацистов. Верим, что в своей работе на месте трагедии Красный Крест будет объективен, сможет назвать черное черным, осудит преступление террористического режима и таким образом проявит принцип гуманности", - сказал Толмачев "Ленте.ру".
Депутат отметил, что МККК, помимо гуманности, мог бы проявить и другой свой ключевой принцип - независимость. Он выразил надежду, что представители организации найдут в себе силы показать честную точку зрения на убийство детей в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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В миреСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаРоссияРодион МирошникЛеонид ПасечникКрасный КрестМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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