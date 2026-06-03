С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Журналист из США Кристофер Хелали в разговоре с РИА Новости рассказал, что поездка на место террористической атаки ВСУ в Старобельске помогла ему донести правду о преступлениях Киева до западной аудитории.