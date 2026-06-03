Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кристофер Хелали рассказал, что поездка на место террористической атаки ВСУ в Старобельске помогла ему донести правду о преступлениях Киева до западной аудитории.
- Хелали выразил желание привезти американских журналистов в Луганскую Народную Республику, чтобы показать им доказательства преступления, совершенного украинским режимом против студентов колледжа в Старобельске.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Журналист из США Кристофер Хелали в разговоре с РИА Новости рассказал, что поездка на место террористической атаки ВСУ в Старобельске помогла ему донести правду о преступлениях Киева до западной аудитории.
"Среди тех, кто (посещал Старобельск - ред.), было несколько человек из США, в частности, Рик Санчес и я. Для нас было очень важно быть там, чтобы показать правду и донести ее до западной аудитории, что мы и сделали", - сказал Хелали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он также отметил, что важно, чтобы другие американские СМИ также посетили место трагедии.
"Я бы привез американских журналистов в Луганскую Народную Республику, чтобы показать им доказательства преступления, совершенного украинским режимом против студентов колледжа в Старобельске", - добавил собеседник агентства.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.