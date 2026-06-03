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Журналист из США рассказал о поездке на место теракта в Старобельске - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:13 03.06.2026
Журналист из США рассказал о поездке на место теракта в Старобельске

Журналист Хелали: поездка на место теракта в ЛНР помогла донести правду о Киеве

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кристофер Хелали рассказал, что поездка на место террористической атаки ВСУ в Старобельске помогла ему донести правду о преступлениях Киева до западной аудитории.
  • Хелали выразил желание привезти американских журналистов в Луганскую Народную Республику, чтобы показать им доказательства преступления, совершенного украинским режимом против студентов колледжа в Старобельске.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Журналист из США Кристофер Хелали в разговоре с РИА Новости рассказал, что поездка на место террористической атаки ВСУ в Старобельске помогла ему донести правду о преступлениях Киева до западной аудитории.
"Среди тех, кто (посещал Старобельск - ред.), было несколько человек из США, в частности, Рик Санчес и я. Для нас было очень важно быть там, чтобы показать правду и донести ее до западной аудитории, что мы и сделали", - сказал Хелали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Он также отметил, что важно, чтобы другие американские СМИ также посетили место трагедии.
"Я бы привез американских журналистов в Луганскую Народную Республику, чтобы показать им доказательства преступления, совершенного украинским режимом против студентов колледжа в Старобельске", - добавил собеседник агентства.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026В миреСШАСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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