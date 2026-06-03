В ТиНАО построили канализационно-насосную станцию "Красное"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили канализационно-насосную станцию "Красное" в ТиНАО в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. В мае этого года завершили строительство новой канализационно-насосной станции "Красное" в ТиНАО, ее производительность составляет 1 тысячи кубометров в сутки", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что сейчас ведутся пуско-наладочные работы и строительство сетевой инфраструктуры. А реализация проекта позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.

"В рамках проекта установили три погружных насоса с повышенной энергоэффективностью, современную систему газоочистки, выполняем строительство отводящих напорных трубопроводов общей протяженностью почти 2,5 километра. Для защиты насосного оборудования от засорения оборудовали специальные дробилки", - добавил он.

Бирюков отметил, что после завершения всех работ будут выведены из эксплуатации морально устаревшие одноименные очистные сооружения.