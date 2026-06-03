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В ТиНАО построили канализационно-насосную станцию "Красное" - РИА Новости, 03.06.2026
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В ТиНАО построили канализационно-насосную станцию "Красное"

В ТиНАО построили новую канализационно-насосную станцию "Красное"

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства МосквыКанализационно-насосная станция
Канализационно-насосная станция - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Канализационно-насосная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили канализационно-насосную станцию "Красное" в ТиНАО в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. В мае этого года завершили строительство новой канализационно-насосной станции "Красное" в ТиНАО, ее производительность составляет 1 тысячи кубометров в сутки", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что сейчас ведутся пуско-наладочные работы и строительство сетевой инфраструктуры. А реализация проекта позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.
"В рамках проекта установили три погружных насоса с повышенной энергоэффективностью, современную систему газоочистки, выполняем строительство отводящих напорных трубопроводов общей протяженностью почти 2,5 километра. Для защиты насосного оборудования от засорения оборудовали специальные дробилки", - добавил он.
Бирюков отметил, что после завершения всех работ будут выведены из эксплуатации морально устаревшие одноименные очистные сооружения.
Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что при строительстве использовали отечественные материалы и оборудование, в том числе системы автоматизации и диспетчеризации.
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