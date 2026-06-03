США работают над новыми санкциями против России, заявил Рубио

"Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора Грэма* над деталями этого законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие", — сказал он.