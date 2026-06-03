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США работают над новыми санкциями против России, заявил Рубио - РИА Новости, 04.06.2026
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23:06 03.06.2026 (обновлено: 00:21 04.06.2026)
США работают над новыми санкциями против России, заявил Рубио

Рубио: администрация США работает над новыми санкциями против России

© REUTERS / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация США работает над законопроектом о новых санкциях против России.
  • По словам сенатора, он имеет огромную двухпартийную поддержку и сенат близок к его принятию.
  • Вашингтон хочет сохранить политику санкционного давления, несмотря на послабления в отношении российской нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Администрация США работает над законопроектом о новых санкциях против России, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора Грэма* над деталями этого законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие", — сказал он.
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По его словам, сейчас идет согласование формулировок, а политика санкционного давления сохраняется, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти. Как утверждает сенатор Линдси Грэм*, проект имеет "огромную двухпартийную поддержку" и близок к принятию.
В середине прошлого месяца Вашингтон во второй раз продлил разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры. Аналогичную генеральную лицензию выпускали и в апреле, а изначально такую меру ввели еще в марте. Минфин США объясняет это необходимостью разгрузить мировой рынок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Таким образом там хотят не допустить резкого дефицита топлива из-за того, что объемы застряли в транзите.
Цены на топливо начали расти во всем мире после начала американо-израильской операции против Ирана. Стороны обмениваются ударами с конца февраля. Это привело к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из арабских стран.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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