США работают над новыми санкциями против России, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация США работает над законопроектом о новых санкциях против России.
- По словам сенатора, он имеет огромную двухпартийную поддержку и сенат близок к его принятию.
- Вашингтон хочет сохранить политику санкционного давления, несмотря на послабления в отношении российской нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Администрация США работает над законопроектом о новых санкциях против России, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора Грэма* над деталями этого законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие", — сказал он.
По его словам, сейчас идет согласование формулировок, а политика санкционного давления сохраняется, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти. Как утверждает сенатор Линдси Грэм*, проект имеет "огромную двухпартийную поддержку" и близок к принятию.
В середине прошлого месяца Вашингтон во второй раз продлил разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры. Аналогичную генеральную лицензию выпускали и в апреле, а изначально такую меру ввели еще в марте. Минфин США объясняет это необходимостью разгрузить мировой рынок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Таким образом там хотят не допустить резкого дефицита топлива из-за того, что объемы застряли в транзите.
Цены на топливо начали расти во всем мире после начала американо-израильской операции против Ирана. Стороны обмениваются ударами с конца февраля. Это привело к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из арабских стран.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.