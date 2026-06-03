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США хотят увидеть урегулирование конфликта на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 03.06.2026
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22:09 03.06.2026
США хотят увидеть урегулирование конфликта на Украине, заявил Рубио

Рубио: США хотят увидеть дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

© REUTERS / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотят увидеть дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты хотят увидеть дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Нам бы хотелось увидеть завершение конфликта на Украине посредством переговорного процесса", - сказал он в ходе слушаний в палате представителей.
Президент России Владимир Путин говорил, что процесс урегулирования на Украине на паузе, но это не означает, что контактов с США нет, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также отмечал, что СВО может быть завершена "до конца суток", для этого Владимиру Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть территорию регионов РФ.
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