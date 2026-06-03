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Аракчи рассказал о работе над соглашением между Ираном и США - РИА Новости, 03.06.2026
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21:38 03.06.2026 (обновлено: 21:59 03.06.2026)
Аракчи рассказал о работе над соглашением между Ираном и США

Аракчи: США и Иран работают на финальными формулировками текста соглашения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран и Вашингтон изучают тексты соглашения и работают над финальными формулировками, заявил Аракчи.
  • По его словам, контакты с США не прерывались, но прогресса в переговорах не произошло.
СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Тегеран и Вашингтон изучают тексты соглашения, которыми обменялись, работают над финальными формулировками, заявил в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Мы и американцы изучаем тексты, которыми обменялись, мы работаем над финальными формулировками", - сказал министр ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.
Аракчи отметил, что контакты с США не прерывались, но "никакого прогресса в переговорах не произошло".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные Соединенных Штатов объясняют свои атаки обеспечением морской блокады ИРИ и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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