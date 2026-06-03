Аракчи рассказал о работе над соглашением между Ираном и США

Краткий пересказ от РИА ИИ Тегеран и Вашингтон изучают тексты соглашения и работают над финальными формулировками, заявил Аракчи.

По его словам, контакты с США не прерывались, но прогресса в переговорах не произошло.

СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Тегеран и Вашингтон изучают тексты соглашения, которыми обменялись, работают над финальными формулировками, заявил в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы и американцы изучаем тексты, которыми обменялись, мы работаем над финальными формулировками", - сказал министр ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

Аракчи отметил, что контакты с США не прерывались, но "никакого прогресса в переговорах не произошло".

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.