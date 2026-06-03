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США должны сохранять двусторонние отношения с Россией, заявил Рубио - РИА Новости, 03.06.2026
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20:54 03.06.2026 (обновлено: 20:57 03.06.2026)
США должны сохранять двусторонние отношения с Россией, заявил Рубио

Рубио: у США должны быть отношения и переговоры с Россией

© REUTERS / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США должны сохранять двусторонние отношения с Российской Федерацией.
  • По словам Рубио, это необходимо учитывать, поскольку у России один из крупнейших ядерных арсеналов в мире.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США должны сохранять двусторонние отношения с Российской Федерацией, учитывая ядерный арсенал РФ, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Как минимум у нас должны быть отношения и переговоры с Россией", - сказал государственный секретарь на слушаниях в комитете палаты представителей.
По словам Рубио, отношения с Российской Федерацией нужно поддерживать, учитывая "если не крупнейший, то второй по численности ядерный арсенал в мире".
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