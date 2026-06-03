США должны сохранять двусторонние отношения с Россией, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США должны сохранять двусторонние отношения с Российской Федерацией.
- По словам Рубио, это необходимо учитывать, поскольку у России один из крупнейших ядерных арсеналов в мире.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США должны сохранять двусторонние отношения с Российской Федерацией, учитывая ядерный арсенал РФ, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Как минимум у нас должны быть отношения и переговоры с Россией", - сказал государственный секретарь на слушаниях в комитете палаты представителей.
По словам Рубио, отношения с Российской Федерацией нужно поддерживать, учитывая "если не крупнейший, то второй по численности ядерный арсенал в мире".