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Рубио: США не пытаются провоцировать войну на Корейском полуострове - РИА Новости, 03.06.2026
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20:04 03.06.2026 (обновлено: 20:15 03.06.2026)
Рубио: США не пытаются провоцировать войну на Корейском полуострове

Рубио: США поддерживают очень сильные военные отношения с Южной Кореей

© REUTERS / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский госсекретарь Марко Рубио утверждает, что США не стремятся провоцировать кризис или развязать войну на Корейском полуострове.
  • Вашингтон поддерживает сильные военные отношения с Южной Кореей и развивает новые партнерства в регионе.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США не пытаются провоцировать войну на Корейском полуострове, но поддерживают очень сильные военные отношения с Южной Кореей, утверждает американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы не стремимся провоцировать там кризис, не пытаемся развязать войну или создать какие-либо проблемы", - сообщил Рубио в палате представителей, говоря о политике США в отношении Корейского полуострова.
По словам главы госдепа, позиция США в этом вопросе остается неизменной, однако Вашингтон поддерживает очень сильные военные отношения с Сеулом, одновременно развивая новые партнерства в регионе.
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