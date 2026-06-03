Рубио: США не пытаются провоцировать войну на Корейском полуострове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский госсекретарь Марко Рубио утверждает, что США не стремятся провоцировать кризис или развязать войну на Корейском полуострове.
- Вашингтон поддерживает сильные военные отношения с Южной Кореей и развивает новые партнерства в регионе.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США не пытаются провоцировать войну на Корейском полуострове, но поддерживают очень сильные военные отношения с Южной Кореей, утверждает американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы не стремимся провоцировать там кризис, не пытаемся развязать войну или создать какие-либо проблемы", - сообщил Рубио в палате представителей, говоря о политике США в отношении Корейского полуострова.