В Калифорнии мужчина взял заложников банке, его ликвидировало ФБР

Полиция Бейкерсфилда ранее сообщала, что неизвестный мужчина забаррикадировался в банке Chase, где вместе с ним находились другие люди. До этого правоохранители сообщили об угрозе взрыва в здании. Позднее телеканал ABC сообщил, что двое заложников были освобождены.