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В Калифорнии мужчина взял заложников банке, его ликвидировало ФБР - РИА Новости, 03.06.2026
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19:51 03.06.2026
В Калифорнии мужчина взял заложников банке, его ликвидировало ФБР

В Калифорнии агенты ФБР застрелили удерживавшего заложников в банке мужчину

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агенты ФБР застрелили мужчину, удерживавшего заложников в банке города Бейкерсфилд в штате Калифорния.
  • Подозреваемый скончался на месте, все заложники найдены целыми и невредимыми.
  • Расследование инцидента продолжается, в районе происшествия будет усиленное полицейское присутствие.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) застрелили мужчину, удерживавшего заложников в банке города Бейкерсфилд в штате Калифорния, сообщает полиция города.
Полиция Бейкерсфилда ранее сообщала, что неизвестный мужчина забаррикадировался в банке Chase, где вместе с ним находились другие люди. До этого правоохранители сообщили об угрозе взрыва в здании. Позднее телеканал ABC сообщил, что двое заложников были освобождены.
"В среду, 3 июня, приблизительно в 4.20 (14.20 мск - ред.) инцидент со взятием заложников был разрешен после стрельбы с участием правоохранителей, в которой были задействованы сотрудники Федерального бюро расследований... Подозреваемый, участвовавший в инциденте, скончался на месте", - говорится в пресс-релизе ведомства в соцсети X.
Согласно публикации, все заложники были найдены целыми и невредимыми. Правоохранители отмечают, что расследование еще продолжается и в ближайшие часы в районе инцидента будет усиленное полицейское присутствие.
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